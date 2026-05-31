A memoria de Ramón Marcote volve latexar en Fisterra cen anos despois

A reedición de Historia de Galicia. Compendio repara o esquecemento dun intelectual sobranceiro

Susana Rodríguez, esquerda, Rocío Marcote, Luis Insua, Anxo Lorenzo, Eduardo Esteban Meruéndano e Modesto Fraga, no acto de presentación. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A vila de Fisterra acolle un acto cargado de emoción, memoria e identidade no que se presentou, cen anos despois, a reedición da obra Historia de Galicia. Compendio, do fisterrán Ramón Marcote, Hai mañás que quedan gardadas para sempre na memoria dun pobo. Hai mañás que, sen facer ruído, pasan a formar parte da historia da nosa vila.

Coa recuperación desta obra, publicada orixinariamente na Habana en 1925, o Concello de Fisterra e a Biblioteca da Fisterranía "pretendemos saldar unha débeda histórica cun autor, Ramón Marcote, inxustamente esquecido pola historiografía literaria malia se tratar dun dos intelectuais máis sobranceiros da cultura galega do século XX na Galicia exterior", afirma o escritor fisterrá e un dos impulsores da reedición Modesto Fraga.

O acto estivo amenizado co son das gaitas galegas. / Cedida

Ramón Marcote Miñarzo, nado en Sardiñeiro en 1880 no seo dunha humilde familia de labregos, emigrou a Cuba recén cumpridos os dezaoito anos e, malia a súa formación autodidacta, axiña se converteu nunha das figuras máis destacadas da colectividade emigrante. En 1905 foi nomeado bibliotecario do Moi Ilustre Centro Gallego de La Habana, cargo que ostentou durante case cincuenta anos ata a súa morte. 

Amigo persoal de Manuel Curros Enríquez, entrou en contacto con outras personalidades culturais da época e participou na fundación da Real Academia Galega (1906) como membro da Asociación Iniciadora e Protectora da RAG. Grande activista cultural, publicou numerosos artigos na prensa e en revistas da época como Vida Gallega, Galicia, Eco de Galicia, Cultura Gallega ou Heraldo de Galicia.

Parte dos asistentes ao acto celebrado no Mercado Cultural de Fisterra. / Cedida

Amigo persoal e grande admirador da obra do historiador Celso García de la Riega, "co andar dos anos converterase nun dos meirandes divulgadores da tese do Colón Galego, impulsada a finais do século XIX polo polígrafo pontevedrés. Con esa finalidade, en 1920, botou a andar na cidade da Habana o Comité Pro Colón Español", subliña Modesto Fraga.

A partir dese momento, engade, co ánimo de defender e difundir esta tese, fundou novos comités en América Latina, Europa e España, ao tempo que se implicou nas actividades sociais impulsadas pola A.B.C Hijos del Partido de Corcubión, fundando a súa filial na Habana e xestionando as axudas para a construción das escolas do rural na Costa da Morte: Suarriba e Sardiñeiro (Fisterra), Estorde (Cee), Nemiña (Muxía) e Pasarela (Vimianzo).

"O activismo social e o prestixio intelectual de que gozaba Ramón Marcote eran tan grandes que, en 1925, na súa única visita realizada a Galicia, foi homenaxeado pola flor e nata da cultura galega nun emotivo acto celebrado no Kiosko Alfonso da Coruña e ao que asistiron Ramón Otero Pedrayo, Noriega Varela, Ánxel Casal, Antón Vilar Ponte e Leandro Carré Aldao, entre outros", afirma Fraga.

Obra ensaística

Da súa obra ensaística destacan os libros Colón pontevedrés (1920) e Contra España (1928), obra premiada na Exposición Iberoamericana de Sevilla; ámbalas dúas xa recuperadas no volume Ramón Marcote. Obra en prosa. Vol. 1, publicado en 2023 na Biblioteca da Fisterranía en edición ao coidado de Modesto Fraga.

Agora, coa publicación da edición facsímile da súa obra máis representativa, en conmemoración do seu centenario, "facemos xustiza cun dos intelectuais máis importantes da cultura galega en América: o fisterrán Ramón Marcote", afirma o autor fisterrán.

Desde a Biblioteca da Fisterranía agradecen á familia de Ramón Marcote Miñarzo "as facilidades que nos brindaron á hora de poder recuperar esta obra e poñela a disposición das xeracións actuais", e tamén á Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia "polo seu valioso apoio" e ao Concello de Fisterra "por seguir traballando na recuperación e posta en valor dos nosos referentes culturais".

Exemplar da reedición de 'Historia de Galicia. Compendio'. / Cedida

No acto de presentación participaron o alcalde, Luis Insua Lago; o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; a concelleira de Cultura, Susana Rodríguez, o escritor e director da Biblioteca da Fisterranía, Modesto Fraga, e o presidente da Asociación Colón Galego, Eduardo Esteban Meruéndano.

Compromiso coa memoria e coa cultura

Desde o Concello agradecen tamén a "todas as persoas asistentes, á veciñanza que nos acompañou e ás persoas que participaron no acto, compartindo palabras, lembranzas e reflexións que nos emocionaron profundamente". Amosan tamén o agradecemento á Xunta de Galicia "por facer posible a edición conmemorativa deste exemplar, un compromiso coa nosa memoria e coa nosa cultura sen o cal dificilmente hoxe poderiamos vivir unha mañá de tanta emoción e significado".

De maneira especial, o Concello de Fisterra recoñece e agradece tamén "o inmenso labor do noso querido veciño, poeta e escritor Modesto Fraga, alma deste proxecto cultural, pola súa entrega constante, pola súa dedicación á memoria colectiva e polo amor inmenso que sempre demostra pola cultura da nosa vila e de Galicia. Grazas por facer posible que a nosa historia continúe viva, camiñando da man das novas xeracións".

