Nómades dixitais para revitalizar o rural: o proxecto Fixar avanza en Mazaricos

A iniciativa conecta espazos de coliving para favorecer o emprendemento

A directora xeral, no centro, cos participantes na xornada de convivencia en Muxía. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Mazaricos

A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, participou en Mazaricos nunha xuntanza dos participantes no proxecto Fixar, unha iniciativa pioneira impulsada pola Xunta en colaboración coa Asociación Cultural Sende para atraer nómades dixitais e fixar poboación no rural.

Esta rede integra os espazos de coliving de Sende (Lobeira, Ourense), Anceu (Ponte Caldelas, Pontevedra) e iSlow (Laxe, A Coruña) e ten como obxectivo fomentar o intercambio de experiencias e o desenvolvemento de iniciativas emprendedoras que contribúan á dinamización do territorio.

Emprendemento fronte a desafíos

Mariño subliñou a importancia destas xuntanzas para visibilizar o potencial do modelo coliving, que se está a consolidar como unha ferramenta eficaz para promover o emprendemento fronte a desafíos como o reto demográfico e a falta de remuda xeracional no rural. A este respecto, destacou que o programa se consolidará coa nova edición de 2026, na que se están a activar as primeiras estadías nos diferentes espazos da rede.

A directora xeral tamén participou nas Xornadas de convivencia e formación na industria musical, celebradas en Muxía e enmarcadas no programa Camiño do emprendemento musical, organizado por Wake Up co apoio da Xunta.

