Rois se suma al impulso de la Xunta a unos pastizales que ya equivalen a 2.500 campos de fútbol

Reservar pastizales para la ganadería extensiva no solo sirve para fomentar la cría y alimentación en libertad del ganado, sino que contribuye a frenar los incendios forestales. Por ello, la Xunta lleva promovidas y subvencionadas casi 2.500 hectáreas (equivalentes a otros tantos campos de fútbol) en Galicia, las últimas en Rois, dentro de la comunidad de montes vecinales en mano común de Albagueira. Y además, por si el personal para atender al ganado fuera excusa, el jueves arranca la Semana Verde en Silleda, con presencia de la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia, que hablará sobre el pastoreo.

Conselleira y delegada

De esta forma, fue la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, la que visitaba estos días los terrenos en los que se va a desarrollar un nuevo pastizal en el Ayuntamiento de Rois. La ejecución de esta infraestructura, que cuenta con una inversión de más de 200.000 euros, se realizará en el monte da Rocha de Ermedelo para dar servicio a la comunidad de montes de Albagueira "e contribuír a manter xestionado este territorio".

En total, ocupará una superficie de casi 16 hectáreas, en las que se llevarán a cabo trabajos de desbroce, encalado, abonado y sembrado, entre otros. Y, a mayores, se construirá un cierre ganadero, se colorarán cancelas y se instalarán un paso canadiense y una manga de manejo, así como dos bebederos y otros tantos comederos. La conselleira señaló que con este pastizal, los vecinos ampliarán la base territorial para su ganado, favoreciendo la actividad ganadera en extensivo, al mismo tiempo que se contribuye a controlar la vegetación en estas parcelas y a crear barreras naturales, el que favorece a la prevención de incendios forestales.

Plan de Pastos

Los terrenos de Rois se integran dentro del Plan de Pastos de Galicia, en el marco del cual desde la Consellería de Medio Rural ya movilizó, desde 2020, casi 2.500 hectáreas a través de 106 terrenos para pastos con una inversión de alrededor de quince millones de euros. En este sentido, la conselleira destacó que se seguirá trabajando de la mano de los propietarios con iniciativas como esta para garantizar un rural más productivo, protegido y con futuro.

Ferial con Ovica

Y en cuanto a la Semana Verde silledense, que incluye del 4 al 7 de junio el 29 Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca; el 15 Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, la 12 Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur; la séptimaI Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, Fecap Abanca y el segundo Salón de Belleza y Estética Avanzada, Intermax Beauty Show. Pues bien, las jornadas agroganaderasincluirán el 28 Monográfico de Ganado Porcino, de mano de la Asociación de Defensa Sanitaria de Silleda, contarán con la presencia de la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica), en la que sus miembros disertarán sobre "o proxecto dirixido a iniciarse na cría de ovino e caprino que pretende fomentar a remuda xeracional e a profesionalización deste sector" a través el pastoreo, además de llevar una ponencia titulada Testaxe de machos.

Fue el 16 de abril de 1994 cuando trece ganaderos decidieron agruparse para constituir Ovica, con el principal objetivo de la defensa de los intereses de este sector. Nace así la que sería la primera y única asociación que agrupa a productores de ovino y caprino, tanto de carne como de leche, de toda Galicia, el primer paso hacia una futura organización que hoy en día es todo un referente sectorial. El camino no fue fácil y sería en el año 1999 cuando se contrata al primer Ingeniero técnico, empezando así la organización de actividades y la prestación de servicios.

Desde la presidencia

Según explicaba María José Crespo, presidenta de este colectivo, "yo mis horas de pastoreo no las cambio por nada", apuntaba en una entrevista concedida al subdirector de este diario, Martín García, en sus fincas de Aranga. "Me pones 3.000 euros al mes por sentarme en una oficina y te digo que no; aunque con las ovejas no gane eso ni en todo el año", continuaba. Por todo ello, Ovica creó y dio impulso, gracias a un proyecto de La Caixa, a una Escola de Pastores en Galicia, en colaboración con la Consellería do Medio Rural de la Xunta y otras instituciones. Hoy ya suman 160 socios, la mayoría en Ourense, pero la extensión de los terrenos de pastos posiblemente expanda un oficio tan ancestral al resto de Galicia.