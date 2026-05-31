Así es el pueblo gallego donde Ana de Armas rueda su nueva serie: con balcones de colores y el mejor pulpo de Galicia

Galicia vuelve a ser plató de rodaje. Mientras Netflix transforma Santiago en Kawanda -uno de los escenarios clave de Animal-, y su área acoge el nuevo proyecto de María Vázquez, un pueblo a poco más de una hora de Compostela también se ha puesto patas arriba con la llegada de otra grabación: la de la próxima serie de Ana de Armas.

La actriz, que se consagró en Hollywood con su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde, ha revolucionado la tranquila vida de esta villa marinera, a la que ha llegado esta semana con Apple TV. El estudio, con la coordinación logística de Refugio Films SL, ha escogido el paisaje de Mugardos para grabar algunas de las escenas de su nueva historia de espías, Safe Houses, que coprotagoniza junto a Jennifer Connelly.

Mugardos, el nuevo plató de Ana de Armas y Apple TV

La intérprete ha aterrizado en Mugardos esta semana junto al equipo de grabación para rodar este relato de ocho capítulos, en los que se narra la huida de un agente fugitivo de la CIA al que acusan de asesinar a un oficial en Madrid. Precisamente en la capital es donde se ha centrado el grueso del rodaje, que se alargará presumiblemente hasta el mes de agosto y que contará también con varias escenas en A Coruña.

Una de esas paradas en la provincia gallega ha sido en Mugardos, considerado como uno de los pueblos más bonitos de Galicia. En él, la actriz ha paseado por zonas como el puerto o la Iglesia de Santiago de Franza, un edificio neogótico que, según la Guía Repsol, parece "hecho de nieve que no se derrite" y que se ha convertido en una de las visitas imprescindibles para quien arriba a esta coqueta villa marinera.

Recorriendo sus calles, los visitantes también se sorprenden con sus fachadas repletas de galerías y con sus balcones de vivos colores. Estos destacan especialmente en zonas como la del puerto de O Seixo, donde las casas asoman sus terrazas frente al mar que dio de comer durante siglos a los mugardeses.

Otro rincón al que merece la pena acercarse es al Castillo de la Palma, construido en el siglo XVI y que formaba el conocido como Triángulo de Fuego con el de San Felipe y el de San Martín, junto a los que logró repeler a más de un buque enemigo. Pero si hay algo que enamora de este pueblo costero de A Coruña, eso es el pulpo, a cuya pesca se dedicó durante décadas. Tanto que, de hecho, la localidad cuenta con una fiesta en honor de este plato en el mes de julio: la Fiesta del Pulpo de Mugardos, en la que prepara la que ya es una receta exclusiva del pueblo: el pulpo a la mugardesa.

Esta elaboración, por la que las calles del municipio se llenan cada verano, se diferencia del pulpo á feira en la salsa que lo acompaña. En lugar del tradicional pimentón con aceite y sal, los mugardeses lo mojan con una salsa de cebolla y pimientos, que lo ha transformado, para muchos, en el mejor pulpo de Galicia.

Es probable que la propia Ana de Armas haya probado estos días esta delicatessen gallega durante los descansos del rodaje de la serie de Apple TV, que no ha pasado desapercibido entre los residentes del lugar. Durante la grabación, más de un curioso se ha acercado para ver en vivo la magia del cine y observar la actuación de la actriz hispano-cubana, que estuvo nominada al Oscar en 2023.