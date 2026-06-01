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Más de 530 personas brindaron en la XXVII Festa dos Maiores de Frades

Hubo música tradicional, comida popular y se celebró el tradicional tributo a los vecinos mayores de 90 años

El alcalde de Frades, Roberto Rey, séptimo por la izquierda; y el director de Lucha contra la Violencia de Género, Roberto Barba, a su derecha, junto con el medio centenar de asistentes a la celebración.

El alcalde de Frades, Roberto Rey, séptimo por la izquierda; y el director de Lucha contra la Violencia de Género, Roberto Barba, a su derecha, junto con el medio centenar de asistentes a la celebración. / Cedida

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El Correo Gallego

Frades

Más de 530 personas compartieron un rato especial en la XXVII Festa dos Maiores del Concello de Frades, que se celebró este sábado en la carballeira de San Nicolao. La celebración estuvo presidida por el alcalde fradense, Roberto Rey Martínez, y por el director de Lucha contra la Violencia de Género, Roberto Barba.

Varios grupos tradicionales amenizaron el ambiente en la Festa dos Maiores fradense.

Varios grupos tradicionales amenizaron el ambiente en la Festa dos Maiores fradense. / Cedida

El encuentro comenzó con la tradicional misa de las 13.30 horas. A las 14.00 horas, mientras los comensales tomaban asiento, la música corrió a cargo del dúo Eva y Camilo, que volvió a actuar al final de la fiesta, momento en el que muchos de los asistentes se animaron a sacar sus mejores pasos de baile. Antes del almuerzo, el regidor agradeció la asistencia de todos los mayores.

El almuerzo, servido por el restaurante Casa Taboada (Touro), estuvo compuesto por empanada, pulpo á feira, jarrete, postre y café. El tiempo acompañó, con una jornada nublada que dejó una temperatura muy agradable durante la comida y, sobre todo, por la tarde, cuando muchos de los presentes se animaron a salir a la carballeira para disfrutar de los juegos tradicionales que tantos recuerdos les dieron cuando eran niños (tres en raya, rá, llave...).

Varios de los asistentes disfrutando de la comida.

Varios de los asistentes disfrutando de la comida. / Cedida

La música también estuvo presente de la mano de los grupos folclóricos locales Son da Terriña (Galegos) y Sarillo (Aiazo), que incluso se animaron a sorprender a los asistentes con una pieza conjunta.

Homenaje a los mayores de 90 años

Los ritmos pegadizos y bailes precedieron al tradicional homenaje dedicado a aquellos que superan los 90 años, en esta ocasión 17. Y curiosamente, por primera vez, el número de hombres superó al de mujeres. Además, tres de ellos formaban pareja.

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Los homenajeados fueron: Teodoro Carneiro Uzal, Julia García Francos, Ramón García Ramos, Manuel González Neira, Arturo López Rodríguez, Consuelo Maceiras Vázquez, Manuel Manteiga Núñez, Ramón Mirás Fandiño, José Paz Fernández, Flora Ponte Suárez, Visitación Prado Suárez, Antonio Regueira Sánchez, Amelia Sánchez Carrillo, Encarnación Sánchez Meijide, Casimiro Suárez Mosqueira, Luís Vigo Pereira y Emilia Pardo Miranda.

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