Sesenta personas participan en Boqueixón en la andaina por la Ruta dos Pescadores

Unas sesenta personas participaron en una ruta de senderismo por la Ruta de los Pescadores de Boqueixón, que este año abrió la programación del Goza do Ulla 2026. En una animada jornada marcada por las buenas temperaturas, la expedición disfrutó de un trayecto por un tramo de la Red Natura 2000 que acaba de ser puesto en valor por el Concello de Boqueixón mediante una inversión de más de 60.000 euros destinada a ampliar el recorrido, mejorar su señalización y construir una escalera de acceso a la Fervenza de Codeso.

Parte de los participantes en la andaina por la Ruta dos Pescadores. / Cedida

Las personas participantes se concentraron en la iglesia de San Pedro de Donas, punto final del recorrido y lugar donde dejaron sus vehículos, ya que fueron trasladadas en autobús hasta el inicio de la ruta, en Ponte Ledesma.

Acompañados por los concejales de Turismo, José Luís Mareque Simón, y de Mantenimiento y Limpieza, José Manuel Iglesias Gómez, los senderistas iniciaron el itinerario visitando un núcleo de población con un importante conjunto etnográfico compuesto por la iglesia parroquial del Divino Salvador de Ledesma, el Puente Viejo de Ledesma y las Ínsuas de Gres, sobre el río Ulla.

6,2 kilómetros de recorrido

Desde allí recorrieron una ruta de 6,2 kilómetros, de dificultad media-baja, por la Ruta de los Pescadores (Red Natura 2000), un espacio natural protegido. Se trata de un sendero tradicional rodeado de naturaleza y muy utilizado por los pescadores, que ofrece vistas de gran belleza a la parroquia de Donas.

Un programa para ensalzar el río Ulla

El programa Goza do Ulla es una iniciativa promovida por los concellos de Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Santiso, Agolada, Arzúa, Vila de Cruces, Touro, Boqueixón, Silleda, A Estrada, Vedra, Teo, Padrón, Pontecesures, Dodro, Valga, Catoira, Rianxo y Vilagarcía de Arousa, que incluye una veintena de rutas de senderismo por los municipios bañados por este río y que se desarrollará hasta el próximo 24 de octubre.

Las próximas citas tendrán lugar el sábado 6 de junio en Dodro, donde se recorrerán As Brañas de Laíño, y el domingo 12 de julio en Antas de Ulla, con la ruta Ulloando polo nacemento. El resto de las caminatas se concentrarán en los meses de agosto, septiembre y octubre.