CELEBRACIÓN
Cabana busca parellas para as vodas medievais en Riobó
Celebraranse o 8 de agosto na Tarde-Noite no Medievo
O Concello de Cabana de Bergantiños abre o prazo de inscrición para parellas que queiran participar nas Prevodas Medievais de Riobó, unha das celebracións máis singulares da xeografía galega.
A cita está prevista para o sábado 8 de agosto, dentro da Tarde-Noite no Medievo da aldea de Riobó, que este ano alcanza a súa décimo sétima edición.
Os matrimonios celebrados durante a xornada son de carácter simbólico e non producen efectos legais nin civís. Os contraentes deberán vestir con indumentaria acorde á ambientación medieval: traxes de labregos adornados con coroas e ramos de flores silvestres ou outros elementos ornamentais da época.
Inscricións
As parellas interesadas poden formalizar a súa inscrición no departamento de Cultura do Concello de Cabana de Bergantiños, ou mediante chamada ao número de teléfono 981 754 020.
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