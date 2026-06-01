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CELEBRACIÓN

Cabana busca parellas para as vodas medievais en Riobó

Celebraranse o 8 de agosto na Tarde-Noite no Medievo

Celebración das prevodas medievais en Riobó nunha edición pasada.

Celebración das prevodas medievais en Riobó nunha edición pasada. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cabana

O Concello de Cabana de Bergantiños abre o prazo de inscrición para parellas que queiran participar nas Prevodas Medievais de Riobó, unha das celebracións máis singulares da xeografía galega.

A cita está prevista para o sábado 8 de agosto, dentro da Tarde-Noite no Medievo da aldea de Riobó, que este ano alcanza a súa décimo sétima edición.

Os matrimonios celebrados durante a xornada son de carácter simbólico e non producen efectos legais nin civís. Os contraentes deberán vestir con indumentaria acorde á ambientación medieval: traxes de labregos adornados con coroas e ramos de flores silvestres ou outros elementos ornamentais da época.

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Inscricións

As parellas interesadas poden formalizar a súa inscrición no departamento de Cultura do Concello de Cabana de Bergantiños, ou mediante chamada ao número de teléfono 981 754 020.

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