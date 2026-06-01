"Charla baixiño": la campaña de los empresarios y hosteleros de Ames para conciliar ocio y descanso vecinal
Quieren convertir un gesto tan sencillo como bajar el tono al salir de un local o sentarse en una terraza en una herramienta útil para mejorar la convivencia diaria en Bertamiráns, Milladoiro y el rural
"Es un gesto de responsabilidad como empresarios y de respeto a clientes y vecinos". Así resume Ramón Cordido, presidente de la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA), la filosofía de la campaña de concienciación que presentó hoy el colectivo para fomentar un ocio más respetuoso con el descanso vecinal, sobre todo en las terrazas y las inmediaciones de los locales de hostelería.
Bajo el lema “Éche un falar miudiño. Respecta os teus veciñ@s. Charla baixiño”, la iniciativa, presentada por empresarios y hosteleros en el Parque do Ameneiral, en Bertamiráns, busca implicar tanto a los establecimientos como a la clientela en la reducción del ruido y en la mejora de la convivencia entre la actividad hostelera y las personas que residen en el entorno.
"Había algunas quejas y quisimos actuar en consecuencia", explica el presidente de XEA.
Ruido nocturno
La campaña parte de una idea clara: muchas de las molestias no proceden del interior de los locales, sino de las conversaciones y concentraciones de personas en terrazas y entradas, sobre todo durante la noche. Por eso, XEA apela a la responsabilidad individual para mantener un tono de voz moderado y respetar el descanso.
"La hostelería forma parte de la vida social y económica de nuestros pueblos y ciudades, pero también debe ser un ejemplo de responsabilidad y respeto hacia las personas que viven en sus entornos", señala Ramón Cordido, que puntualiza en tono positivo que tendrá la iniciativa: "Simplemente, no cuesta nada hablar un poco más bajo".
XEA también pretende que los locales de hostelería resulten cómodos y seguros para personas especialmente sensibles al ruido, de manera que la hostelería acabe siendo también más inclusiva y accesible.
La asociación de empresarios distribuirá materiales informativos y elementos visuales en los establecimientos asociados explicando en qué consiste la campaña. El primer distintivo fue colocado en el restaurante Onde Keiras, situado precisamente en el Parque do Ameneiral.
Don Budi, O Transistor, O Mesón Denoe o Vaca Vella son otros de los establecimientos que darán ejemplo con su implicación en la campaña.
Campaña "sorpresa" este verano
En estos momentos, XEA cuenta con 110 socios, pero el número aumentará en las próximas semanas cuando se haga efectiva la incorporación de los hosteleros que por cuestiones administrativas se encuentran en estos momentos pendientes de ser dados de alta en la asociación.
En paralelo a la iniciativa presentada hoy, el colectivo prepara una campaña sorpresa que prevé dar a conocer en junio.
Para después de verano pondrá en marcha sus tradicionales "Stock fóra" —en la que los negocios sacan mercancía a la calle con importantes descuentos— y "Volta ao cole co comercio", con actividades lúdicas y sorteos.
Pero, además, avanza Cordido, habrá una acción orientada específicamente a adolescentes y gente joven, que son, dice, "los grandes olvidados". Será una campaña que buscará "integrar las nuevas tecnologías en la vida diaria".
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