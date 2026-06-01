Melidenses en forma por dentro y por fuera: el 11% de la población se suma a las escuelas culturales y deportivas

Casi el 11 por ciento de la población de Melide se ha sumado este año a alguna de las actividades deportivas o culturales que ofrece la administración local. Y es que participaron alrededor de 850 alumnos en una población que no alcanza las 8.000 almas. Así se ponía de manifiesto en la reciente clausura de las escuelas municipales orientadas a la vida sana o la cultura, en una nueva edición marcada por la elevada participación y la amplia oferta del programa local. A modo de comparativa, destacar que por ejemplo en A Baña (3.300 habitantes) se sumaron 167 residentes (un 5%) a las disciplinas en una temporada con récord de participantes, según el Concello.

Autoridades y profesores con alumnos en la clausura de las escuelas deportivas de A Baña / Concello

De esta forma, y respecto a los datos melidenses, a lo largo de la temporada se desarrollaron unas 25 actividades diferentes, estructuradas en más de 55 turnos, vinculadas a la cultura y al deporte. Desde el Concello destacan también el esfuerzo realizado para dar respuesta a la demanda existente y conseguir que prácticamente no quedaran personas en lista de espera al finalizar el curso. El gobierno local señala que las escuelas municipales continúan siendo un espacio importante para fomentar hábitos saludables y creativos entre personas de diferentes edades. «A resposta da veciñanza segue sendo moi positiva ano tras ano», reseñan los munícipes.

Oferta en Melide

Entre las actividades culturales desarrolladas este año estuvieron ballet creativo y danza contemporánea, club de lectura, cocina, danzas urbanas, pintura, costura y nuevas tecnologías. En el ámbito deportivo se ofertaron disciplinas como abdominal/core, aeróbic, atletismo, bádminton, deporte combinado, fútbol sala, movilidad y estiramientos, patinaje, spinning, tonificación, TRX, voleibol, zumba y gimnasia, entre otras.

La clausura de las escuelas culturales se celebró en el centro sociocultural Mingos de Pita con una exhibición de baile moderno y ballet, una exposición de los trabajos realizados en los talleres de pintura y costura y una degustación de bizcocho y arroz con leche elaborados y servidos por el alumnado de la actividad de cocina. Por su parte, la despedida de de las escuelas deportivas se desarrolló en el pabellón de A Martagona, donde también se realizaron distintas demostraciones y actividades para mostrar el trabajo realizado por el alumnado a lo largo de la temporada.

En San Vicenzo

En A Baña, a su vez, cerraban la temporada en el polideportivo de San Vicenzo con exhibiciones de baloncesto, judo, tenis de mesa, de baile, acrosport, gimnasia rítmica y patinaje artístico (también impartieron pilates y baile moderno), en presencia de los allegados del alumnado; el alcalde, José Antonio Pereira; y la edila de Deportes, Ana Pensado.