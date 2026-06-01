FUNDACIÓN GALIZA SEMPRE
Estrea en Carballo dun documental para rescatar a memoria da Revolución Galega
O filme é o resultado dunha fonda investigación do profesor César Caramés
A Fundación Galicia Sempre estrea mañá en Carballo o filme documental 1846 - Revolución Galega, que é o resultado de anos de traballo de investigación do profesor de Lingua e Literatura Galega de Moraña, César Caramés, para recuperar do ostracismo un dos episodios máis importantes da historia contemporánea de Galicia.
A cita é ás 20.00 horas nas Escolas do Xardín Agra de Caldas grazas á colaboración da Asociación Cultural Lumieira co gallo do 180 aniversario da revolución. Alén da proxección do audiovisual, haberá un coloquio co director e estudoso da revolución, César Caramés.
A Fundación Galiza Sempre xa ten traballado nos últimos anos co obxectivo de "desterrar do esquecemento esta parte tan importante da nosa historia". Fíxoo en 2021, coa publicación do primeiro monográfico dentro da colección Efemérides da Galiza, co gallo do 175 aniversario dos Mártires de Carral, autoría do finado Xusto Beramendi. Un ano despois, editou a segunda co gallo do 200 aniversario da morte de Antolín Faraldo da man de Henrique del Río.
Desde a Fundación consideran que "todo o traballo que se faga nesta dirección sempre será pouco". Por iso, ademais deste documental e da publicación da colección de Efemérides da Galiza, impulsaron, xunto á editora Tempo Galiza, unha edición facsimilar completa do xornal El Porvenir, publicado por primeira vez na súa integridade.
Descoñecida para a maioría do pobo
O feito de que este documental vira a luz, "responde a que somos conscientes de que a Revolución Galega é practicamente descoñecida para a maioría do noso pobo. Ocultala como un pronunciamento liberal español máis, con certa dose folclórica galeguista, impide a comprensión da propia realidade presente", afirman.
Calquera achegamento á literatura galega do século XIX ou á historiografía de Galiza, engaden, "vírase forzosamente incompleto sen abranguer un evento tan transcendental para a xeración que o protagonizou. Rosalía, Murguía ou Pondal preséntanse inexplicábeis se descoñecemos o substrato do que abrollan".
Porén, subliñan, "a narrativa oficial, alicerzada nunha obra de 1977 con pretensión desmitificadora, agocha ou mingua a combatividade e a anticipación daquel movemento. Mesmo murcha as súas repercusións e conexións populares e internacionais. Redúceo a unha anécdota rexional no discurso nacional español sen dubidar en silenciar as mesmas fontes históricas".
A dixitalización das fontes, a súa democratización, "permite cuestionar ese relato histórico e completar eses retallos da nosa historia para entender que a aparición de Galiza como suxeito nacional moderno desde a acción político-militar, racha coa concepción colonial, sentimentalista, do nacemento como fenómeno literario. Non existiría idea de Galiza como nación, mesmo galeguismo ou autogoberno presente sen aquel soberanismo revolucionario inicial", destacan dende a Fundación Galiza Sempre.
Dezasete especialistas
O documental conta cun amplo elenco de 17 especialistas para contrastar a interpretación dos feitos e contexto desde diferentes puntos de vista: economía, literatura, antropoloxía, política, xénero, socioloxía, relixión e, por suposto, historia contemporánea.
Así, o filme recolle testemuñas de Carlos Callón, Ascensión Cambrón, Camilo J. Cortizo, Uxío Breogán Diéguez-Cequiel, Isidro Dubert, Eliseo Fernández, Manuel Gago, Xurxo Martínez, Francisco Prieto, Juan Renales, Henrique del Río, Francisco Rodríguez, Antom Santos, Goretti Sanmartín, Iria Taibo, Marga do Val e X. Ramón Veiga.
