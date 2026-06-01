El Intermax Beauty Show llegará a Silleda con tendencias, talleres y una gran batalla de barberos

La segunda edición de la Feria de Belleza y Estética, Intermax Beauty Show 2026, reunirá en Silleda del 4 al 7 de junio (en el marco de la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia) a varios de los profesionales más destacados en belleza masculina, que impartirán talleres de estilismo y mostrarán al público los productos y tendencias más avanzadas del sector. Además, el evento acogerá La gran batalla, una competición que enfrentará a barberos de España y Portugal que competirán por diversos premios.

En el salón, que crece en esta ocasión con respecto al año pasado, se mostrará mobiliario para salones de estética, utensilios para peluquería y manicura, cosmética, perfumes y otros productos y accesorios para cuidado personal que podrán conocer tanto profesionales como consumidores finales.

Uno de los talleres de estilismo femenino impartidos el año pasado en Silleda. / Cedida

Además de exponer las tendencias en productos y servicios, contará con un interesante y completo programa de talleres de técnicas de estilismo masculino y femenino con reconocidos y multipremiados expertos del sector.

Punto de encuentro para expertos de la belleza

Las actividades estarán encabezadas por el coordinador y asesor de formaciones de la feria, Jesús Vázquez, el cual es formador para marcas como Tahe o Farmagan, ganador del premio Imaxe Galicia a mejor colección masculina y segundo puesto en los Premios Vanilla Valencia, además de finalista en numerosas ocasiones en Barberías con Encanto.

También impartirán formaciones Christian Barber, campeón de freestyle de barbería en Galicia y la Golden Chair Internacional, además de creador de la batalla de barberos A Mariña Barber Battle; Silvia Garnil, directora de Silgar Beauty; Amparo Fernández, ganadora en 2025 de los AIPP Awards en la categoría de Best Digital y en 2024 el premio a la Mejor Trayectoria Profesional en el Salón Look; y Carlos Bardullas, creador del Sistema Ambidextra (se caracteriza por utilizar ambas manos de forma simultánea durante el corte), finalista y ganador de importantes galardones nacionales como Mejor Estilista y Revelación Nacional y participante en destacados eventos como la Gala Premio Imaxe o la pasarela Cibeles.

Se sumará a ellos Alén, barbero que ha recorrido diferentes barberías de España y docente en Formas Academy; Sonia Ramos, formadora, educadora y encargada de la Academia Daniel Pertegal; y también Jesús Márquez, educador en la misma academia y director en La Cueva del Oso Barbería.

Una competición con más de 10.000 euros en premios

El último día de la Intermax Beauty Show, el domingo 7 de junio, se llevará a cabo uno de los platos fuertes: La gran batalla, en la que participarán barberos y barberas de distintos puntos de España y Portugal. Dicha cita llega a su sexta edición, siendo esta la primera vez que se celebra fuera de Granada, epicentro de este competitivo duelo con gran éxito en todas sus convocatorias.

Está dividida en cuatro categorías. Por un lado está Futuras promesas, donde los aspirantes deben tener menos de 21 años el día del evento, el tiempo es de 45 minutos y todo vale siempre que el corte se realice en el evento. En Freestyle el tiempo de competición será el mismo, estando permitido el uso de navaja, color, fibras o cualquier tipo de tintes, realizándose la calificación del trabajo en dos segmentos que se corresponden con zona superior y zona inferior.

La tercera de las categorías será Fast fade, donde el tiempo se reduce a 15 minutos y los competidores cuentan con indicaciones precisas para las distintas zonas marcadas para la creación capilar. La cuarta se corresponde con Corte y barba, en la cual está permitido el uso de navaja y el tiempo es de 45 minutos.

Esta competición repartirás más de 10.000 euros en premios. En cada categoría, el ganador recibirá un trofeo y 300 euros, máquinas, productos y una suscrición anual a IA Beauty, mientras que al segundo y tercer puesto les corresponderán trofeo, máquinas, productos y la suscripción.