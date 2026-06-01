El litoral de Barbanza y Costa da Morte reúne 551 joyas del patrimonio marítimo gallego

El litoral de Barbanza y Costa da Morte acoge 551 de los casi 1.500 bienes incluidos en el primer Censo del Patrimonio Marítimo Inmueble de Galicia y 10 de los 28 Espacios de Interés Cultural Marítimo (EICM), definidos como Áreas Nai.

Un registro enmarcado en el Plan de la Cultura Marítima de Galicia (PCUMA), que busca conservar, poner en valor y difundir de manera integral la herencia litoral gallega.

En la comarca de Barbanza han sido incluidos en dicho censo 367 bienes, 59 de los cuales se hallan en el litoral de Muros, entre los cuales figuran casetas de pescadores, fábricas de salazón y de conservas, molinos, cruceros, aserraderos, astilleros, embarcaderos, instalaciones portuarias, faros, capillas y el propio núcleo marinero de Muros.

Ribeira acoge 53 bienes, entre los que destacan el secadero de pulpo de Touro, el faro y el núcleo marinero de Corrubedo, el lavadero de Penisqueira y varias fábricas de conservas. Carnota y Outes suman 50 bienes cada uno. El censo carnotano incluye el faro de la isla de Lobeira Grande y la señal del islote de Carrumeiro Novo, además del encascadero de Pepe do Cuco, de Portocubelo.

Vista aérea do faro de Corrubedo, en Ribeira. / Xunta de Galicia

En Outes destacan los numerosos astilleros e instalaciones de carpintería de ribera, así como una fábrica de cerámica y varios aserraderos. Por su parte, en Rianxo, con 38 bienes, sobresalen la iglesia de la Virgen de Guadalupe y la capilla de San Bartolomé, y los areneros del Ulla.

Boiro cuenta con 36 bienes en el censo, entre los que figuran los puertos de Escarabote, Cabo de Cruz, Areabasta, Esteiro y Abelleira, así como las fábricas de conservas Escurís, J. R. Curbera, Jealsa, Cuca, y Jealsa Rianxeira. Noia acoge 28 bienes, entre ellos las conserveras La Aurora y La Noyesa, y las fábricas de curtidos de O Caldeireiro, Cadarso y Baixo Obre.

En A Pobra do Caramiñal se han censado 27 bienes, entre los que destacan las fábricas de conservas (14 en total) de O Arela, Escurís y Ría de Arosa, así como el molino hidráulico de O Conchido, y en O Porto do Son, con 26 bienes, sobresalen las fábricas de salazón, la cruz y el altar de la Virgen del Carmen en Porto Nadelas, y el propio núcleo marinero sonense.

Por su parte, en el litoral de Costa da Morte, el censo gallego recoge un total de 184 bienes. La mayor concentración está en la costa de Camariñas, con un total de 39. Destacan el faro de Cabo Vilán, el edificio del Barómetro de Camariñas, el Cementerio de los Ingleses, donde reposan los náufragos del HMS Serpent, la caseta de Man de Camelle, además de los núcleos marineros de Camelle, Arou y Camariñas.

Faro de Fisterra. / Xunta de Galicia

En Fisterra se han censado 25 bienes, entre los que sobresalen el mítico faro del Cabo Fisterra y su tradicional sirena, el edificio de O Semáforo, hoy reconvertido como hotel, el edificio de la cofradía de pescadores, la ermita de San Guillerme y la capilla del Carmen.

Por su parte, Muxía acoge 19 bienes censados, entre ellos varios de sus iconos: el santuario de la Virgen de la Barca y los tradicionales secaderos de congrio da Pedriña y Cascóns. Le sigue en el ranking Ponteceso, con 18 bienes. Destacan el también icónico faro do Roncudo, las Cruces dos Percebeiros, el muelle de Balarés o el vivero de la Illa da Estrela.

Cee y Corcubión suman 16 bienes cada uno. En el litoral ceense destacan los restos de la antigua industria ballenera de Caneliñas, el astillero Sicar, el embarcadero del castillo del Príncipe y el puerto comercial de Brens. En la costa corcubionesa se ubican los restos de varias fábricas de salazón, el poblado marinero de San Marcos, el puerto pesquero y el faro de cabo Cee.

En Malpica el censo incluye 15 bienes, entre los que figuran el santuario de San Adrián do Mar, el faro de Punta Nariga, los faros de las Islas Sisargas y los molinos de Loroxo. En Cabana, con 9 bienes, destacan los astilleros e instalaciones de carpintería de ribera, y los molinos de Frexufre.

Imagen aérea del santuario de la Virgen de la Barca, en Muxía. / Xunta de Galicia

Laxe suma 8 bienes, entre ellos el puerto pesquero, la iglesia de Santa María da Atalia, la capilla de Santa Rosa y los restos de la antigua factoría de caolines. En la costa de Carballo hay 7 bienes censados, entre ellos las salinas de Baldaio, las capillas de Santa Irene y Santa Mariña do Mar, y el puerto de Razo. Y A Laracha suma 4 bienes: el núcleo marinero, el puerto y el edificio de la cofradía de pescadores de Caión, y el santuario de la Virgen de los Milagros.

Por su parte, Dumbría aporta 4 bienes al censo gallego, entre ellos los vestigios de tres fábricas de salazón y las casetas de pescadores de O Ézaro, además de la rampa de A Estreira. Y Vimianzo, a pesar de que cuenta con escasos metros de costa, dispone de 3 bienes censados: los astilleros Romero do Pazo, el embarcadero de una vivienda y el molino de Cereixo.

Diez áreas madre

Las Áreas Madre o Espacios de Interés Cultural Marítimo (EICM) son enclaves singulares que se preservaron de la urbanización masiva, manteniendo su esencia histórica y paisajística. El proyecto identificó 28 áreas en Galicia, diez de las cuales se encuentran en el litoral de Barbanza y Costa da Morte.

Destacan por ser conjuntos patrimoniales vivos en los que se mantiene intacta la relación tradicional entre el mar y las comunidades marineras locales.

Barbanza acoge 8 Áreas Madre, tres de ellas en el municipio de Carnota: Quilmas, Caldebarcos y Portocubelo. Completan la lista las de Muros; Enseada de Broña, en Outes; Corrubedo, Secada-Touro e Illa de Sálvora, en Ribeira.

Por su parte, Costa da Morte conserva dos Áreas Madre: Muxía y Caneliñas, en Cee.

Herramientas interactivas

Para facilitar la difusión de este patrimonio, la página web del proyecto https://censo-culturamaritima.xunta.gal/ incluye un visor interactivo que permite explorar el Censo y las Áreas Madre de manera accesible.

La plataforma ofrece información georreferenciada sobre los bienes inventariados e incorpora un espacio de participación activa denominado Aportaciones, destinado a recoger nuevas contribuciones y ampliar el conocimiento colectivo sobre nuestra identidad marítima, que permanecerá activo hasta finales del año 2026.