GALA
Mil estudantes da Costa da Morte alzan a voz polo galego en Baio
Xuntaranse na Praza Jorge Mira con motivo da gala final do proxecto Falemos + Galego
Arredor de 1.000 estudantes de catorce centros educativos da Costa da Morte participarán na gala final do proxecto Falemos + Galego organizada polo IES Maximino Romero, de Baio (Zas), e que terá lugar o 18 de xuño na Praza Jorge Mira.
Durante a xornada desenvolverase unha programación centrada na promoción e defensa da lingua galega. Entregaranse os premios aos mellores logos e vídeos en defensa do galego, e haberá actuacións do alumnado dos centros educativos, con grupos de gaitas, pandeireteiras e regueifas.
A gala será presentada polo xornalista Fran Hermida e o artista muradán 9Louro poñerá o broche musical.
Dende a dirección do IES Maximino Romero de Lema subliñan que esta iniciativa educativa e cultural "busca promover o uso do galego entre a xente nova da Costa da Morte".
