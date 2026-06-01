Mil estudantes da Costa da Morte alzan a voz polo galego en Baio

Xuntaranse na Praza Jorge Mira con motivo da gala final do proxecto Falemos + Galego

Parte dos asistentes á gala Falemos + Galego celebrada en Cee.

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

Arredor de 1.000 estudantes de catorce centros educativos da Costa da Morte participarán na gala final do proxecto Falemos + Galego organizada polo IES Maximino Romero, de Baio (Zas), e que terá lugar o 18 de xuño na Praza Jorge Mira.

Durante a xornada desenvolverase unha programación centrada na promoción e defensa da lingua galega. Entregaranse os premios aos mellores logos e vídeos en defensa do galego, e haberá actuacións do alumnado dos centros educativos, con grupos de gaitas, pandeireteiras e regueifas.

Cartel promocional da gala Falemos + Galego, que se celebrará en Baio.

A gala será presentada polo xornalista Fran Hermida e o artista muradán 9Louro poñerá o broche musical.

Dende a dirección do IES Maximino Romero de Lema subliñan que esta iniciativa educativa e cultural "busca promover o uso do galego entre a xente nova da Costa da Morte".

