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Brión celebrará este viernes una misa en honor a la niña fallecida trágicamente en un coche

El acto se llevará a cabo en la Iglesia de Santa María dos Ánxeles a las 20.00 horas

Algunos de los asistentes en el minuto de silencio guardado ante el consistorio de Brión.

Algunos de los asistentes en el minuto de silencio guardado ante el consistorio de Brión. / Cedida

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El Correo Gallego

Brión

El Concello de Brión ha anunciado que el próximo viernes, 5 de junio, se celebrará una misa en recuerdo de la niña trágicamente fallecida el pasado 20 de mayo. La eucaristía tendrá lugar en la Iglesia de Santa María dos Ánxeles a las 20.00 horas.

El acto se llevará a cabo por petición expresa de la familia de la pequeña, que invita a asistir "a todas aquelas persoas que queiran acompañalos neste momento de recordo e apoio". De este modo, la asistencia será libre para cualquier vecino o vecina que desee participar en el acto.

A su vez, los familiares subrayan que se tratará "dunha misa de recordo, lembranza, respecto e apoio pola menor falecida, non dun funeral".

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Este acto religioso se suma a las anteriores muestras de apoyo y respeto hacia la familia de la niña de dos años trágicamente fallecida al quedar varias horas encerradas en el coche de su padre. Un acontecimiento que conmocionó a toda Galicia y particularmente a los vecinos de Brión, donde se decretaron dos días de luto oficial y se convocó un minuto de silencio en memoria de la pequeña.

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