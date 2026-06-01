Brión celebrará este viernes una misa en honor a la niña fallecida trágicamente en un coche
El acto se llevará a cabo en la Iglesia de Santa María dos Ánxeles a las 20.00 horas
El Concello de Brión ha anunciado que el próximo viernes, 5 de junio, se celebrará una misa en recuerdo de la niña trágicamente fallecida el pasado 20 de mayo. La eucaristía tendrá lugar en la Iglesia de Santa María dos Ánxeles a las 20.00 horas.
El acto se llevará a cabo por petición expresa de la familia de la pequeña, que invita a asistir "a todas aquelas persoas que queiran acompañalos neste momento de recordo e apoio". De este modo, la asistencia será libre para cualquier vecino o vecina que desee participar en el acto.
A su vez, los familiares subrayan que se tratará "dunha misa de recordo, lembranza, respecto e apoio pola menor falecida, non dun funeral".
Este acto religioso se suma a las anteriores muestras de apoyo y respeto hacia la familia de la niña de dos años trágicamente fallecida al quedar varias horas encerradas en el coche de su padre. Un acontecimiento que conmocionó a toda Galicia y particularmente a los vecinos de Brión, donde se decretaron dos días de luto oficial y se convocó un minuto de silencio en memoria de la pequeña.
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