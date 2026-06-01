Muere un octogenario tras sufrir un corte cuando trabajaba en una finca en Carballo

Un carballés de 82 años falleció este mediodía cuando realizaba labores de desbroce en un monte de la parroquia de Bértoa, en el municipio de Carballo. Al parecer, el hombre había sufrido un corte en una pierna.

La alerta la dio un particular a través de una llamada al 112 Galicia a las 13.25 horas. La Central de Emerxencias movilizó hasta el lugar a profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y una ambulancia medicalizada, así como a la Guardia Civil.

A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios desplazados al lugar, finalmente, no pudieron hacer nada por salvarle la vida al octogenario.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia para practicarle la autopsia que determinará las causas de la muerte.