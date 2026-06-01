JUEGOS
La ONCE reparte alegría en A Laracha con un premio de 3.000 euros
El vendedor Manuel García ya había repartido 350.000 euros en 2014
‘Mi día’ de la ONCE ha dejado un premio de 3.000 euros en A Laracha, con un boleto que premió la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del sábado 30 de mayo.
Manuel García García fue el vendedor que ha dejado estos 3.000 euros en A Laracha, en su ruta de venta por la localidad. En 2014 ya había vendido un premio de 350.000 euros y fue designado como uno de los mejores vendedores de la organización en Galicia.
Aunque la cuantía de este último premio no es de las elevadas, Manuel asegura que siempre es una buena noticia "porque por só 1 euro a persoa agraciada lévase 3.000, e iso non é calquera cousa". Reconoce además que "é algo que nos axuda a todos, porque cando toca un premio véndese algo máis".
Otro premio en febrero
Este es el segundo premio que el sorteo 'Mi día' deja en A Laracha este año. El pasado 3 de febrero, otra vendedora de la ONCE, Isabel Conde Landeira, repartió también 3.000 euros.
‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un número de la suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro.
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