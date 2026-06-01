Abierto el plazo para solicitar los carnets de las piscinas descubiertas de Bertamiráns y O Milladoiro
Los interesados pueden completar el proceso a través de la nueva aplicación del Concello de Ames
Las instalaciones abrirán del 15 de junio al 15 de septiembre en horario de 11.00 a 21.00 horas
El Concello de Ames da la bienvenida al verano abriendo este lunes el plazo para solicitar los carnets de usuario de las piscinas municipales descubiertas de Bertamiráns y O Milladoiro, que estarán abiertas del 15 de junio al 15 de septiembre en horario de 11.00 a 21.00 horas.
Este año, como novedad, los interesados tendrán que cubrir el proceso a través de la nueva aplicación del Concello de Ames. Los usuarios o usuarias deberán darse de alta en la aplicación y subir una fotografía en la que se vea claramente su rostro. Una vez realizado este trámite, se gestionará el carné y se les redirigirá a una pasarela de pago.
Una vez realizado el registro de menores o personas tuteladas, la solicitud de cualquiera de los servicios deportivos para estas personas deberá efectuarse desde la cuenta de usuario del padre, madre o tutor que las tenga asociadas a su cuenta.
A continuación, se seleccionará el servicio deseado y, al desplegar el campo «Elegir persona», aparecerá el listado de usuarios incluidos en dicha cuenta, lo que permitirá seleccionar el nombre del individuo para el que se solicita el servicio.
Precios de 5 a 20 euros
En cuanto a los precios, para este verano se ofertarán diferentes tipos de abono: el familiar de temporada, que por 20 euros permite incluir a los progenitores y a los hijos menores de 18 años, pudiendo incorporar también a los hijos menores de 25 años que no dispongan de ingresos propios; el individual de temporada, con un coste de 14 euros; y el carnet para menores de 18 años, con un precio de 7 euros.
También habrá abonos mensuales, con un coste de 7 euros para las personas mayores de edad y de 5 euros para los menores de 18 años. Los menores de 4 años estarán exentos de pago.
El tercer hermano o hermana incluido en un abono, siempre que sea menor de 18 años, disfrutará de una reducción del 50 %. Asimismo, podrán aplicarse exenciones en las tasas de los abonos cuando se disponga del correspondiente informe de los Servicios Sociales.
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