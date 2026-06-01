El salón Salimat traerá a Silleda aceite con chocolate de Dubái y setas en escabeche

El 29º Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca 2026, contará en su área Alinova de Silleda con cincuenta innovadores productos alimentarios en su cita del 4 al 7 de junio de forma paralela a la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia. Esta zona dedicada a las novedades será un importante escaparate para los expositores ante el consumidor final y también los profesionales del sector. Además, las empresas fabricantes mostrarán estos productos en sus estands.

En esta edición, en Alinova estará muy presente el aceite de oliva virgen extra (AOVE), como el infusionado con chocolate Dubái, nuevas líneas ecológicas entre las que también figura alguna elaborada con variedades arcaicas, aceite temprano variedad picual, premium, elaborado exclusivamente con variedad arbequina de aceitunas o incluso con aceitunas recolectadas en estado de envero (etapa en la que los frutos cambias de color y pasan de crecimiento a maduración).

Bebidas

También serán numerosas las bebidas, como un innovador vermú mezclado y distintos vinos, entre ellos un verdejo 100% con aromas varietales a flores blancas, azahar y jazmín, un nuevo tinto de la D.O Toro y otro artesano de La Palma, uno de la D.O Arribes, uno de cosecha especial limitada de 1960 botellas de cepas centenarias o un blanco ecológico con crianza sobre lías en fudre de roble francés. Y respecto a lácteos, los protagonistas serán los quesos, como los de cabra y cabra curado con pistachos.

Entre los productos más dulces habrá propuestas como crema dulce de aceite de oliva virgen extra, una edición limitada de miel de brezo, bombones de queso zamorano, vino tinto de crianza y aceite de oliva virgen extra de Arribes, así como el nuevo formato de pastas del Camino sin ingredientes animales. Se sumarán una tarta elaborada con un 30% de harina de pistacho, mermelada elaboradora a partir de pulpa de uva Pedro Ximénez, mermelada de aceite de oliva virgen extra picual y pionono cremoso de queso con boletus y miel de caña. No faltarán las conservas, con nuevas propuestas de pimiento asado con atún, shitake en escabeche suave y ligero que resalta el sabor de la seta junto con la cebolla y la zanahoria, dos nuevos blocs de foie de pato, uno de ellos de landas francesas con trufa negra de Soria, y también paté con perdiz, dátiles y gelee de tomate.

'Delicatessen' varias

Por otra parte, se encontrarán productos como crema de ajoblanco o de pistacho, finas láminas de trufa negra al punto de sal de Soria, manzana de producción propia deshidratada, setas deshidratadas en diferentes kits con garbanzos o risotto y también fruta liofilizada. Se añadirán nuevas tostas de pan elaboradas con harina de trigo y aceite de oliva virgen extra, jalea a base de AOVE, vinagre de crianza de 27 años elaborado mediante método tradicional con uva Pedro Ximénez, solomillo ahumado con leña de roble recubierto de masa de chorizo extra y embutido en tripa natural, garbanzo lechal con nuevo envase de papel kfrat o aceite corporal elaborado con AOVE de la Sierra de Segura. Serán cerca de 40 las empresas que expondrán en esta área las innovaciones creadas en sus instalaciones en el último año, muchas de las cuales serán presentadas por primera vez al mercado en Salimat Abanca 2026.