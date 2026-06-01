Frades y Oroso trabajan mano a mano para mejorar la carretera entre Aiazo y A Igrexa
Ambos ayuntamientos buscan una ayuda conjunta de la Xunta para financiar la actuación, de más de 95.000 euros
En 2025 ya remozaron de forma conjunta, y con aglomerado, una carretera de 1.350 metros en Castiñeiro Redondo
La Corporación de Frades dio luz verde por unanimidad al convenio de colaboración con el Concello de Oroso para la mejora viaria entre Fontelo, en la parroquia de Aiazo (fradense), y A Igrexa, en la orosana de San Román de Pasarelos. Una inversión de algo más de 95.000 euros que ambos ayuntamientos pretenden acometer a través de una ayuda conjunta al amparo de la orden de Infraestructuras de uso público de la Xunta.
Petición de documentos
El alcalde de Frades, Roberto Rey Martínez, explicó que “a axuda aínda non está concedida pero dende a Xunta xa nos solicitaron máis documentación”. Asimismo, puso en valor este tipo de actuaciones conjuntas “como a que fixemos o ano pasado en Castiñeiro Redondo, porque non ten sentido arranxar unha pista ata a metade do traxecto e que a outra metade estea sen arranxar. Esta estrada entre Aiazo e Pasarelos é coñecida, pero non é tan usada pola veciñanza porque non está nas mellores condicións”.
Un aspecto en el que incidió el concejal de Obras, Manuel Ferreiro, quien destacó que esta actuación “suporía un investimento de 95.600 euros, dos que o Concello de Frades tería que achegar case 30.000 euros, por 15.000 euros do Concello de Oroso. Isto é así porque a pista ten unha lonxitude de preto de 2 quilómetros pero é máis ancha na parte que lle corresponde a Frades, que é de 985x5 metros, mentres que no tramo de Oroso é de 810x4,5 metros”. El pleno también acordó por unanimidad una modificación de crédito de 19.000 euros para habilitar una partida presupuestaria con la que acometer esta actuación si finalmente se consigue la subvención.
Precedente
Hay que recordar que en 2025, Frades y Oroso remozaron de forma conjunta, y con aglomerado, una carretera de 1.350 metros que atraviesa la localidad de Castiñeiro Redondo, compartida por ambos municipios (ya que 915 metros pertenecen a la parroquia fradense de Moar y los 435 restantes a la parroquia orosana de Calvente). Se trata de una carretera con un firme bastante desgastado debido al abundante tráfico que soporta a diario, tanto rodado como peatonal. Fueron unas obras licitadas por 54.626 euros y financiadas gracias a un convenio de colaboración firmado entre ambas administraciones locales y la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta, que aportó más de 47.000 euros.
