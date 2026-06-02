Axudas, semente e futuro: as demandas das mariscadoras de Camariñas
O BNG comprométese a seguir traballando nas institucións para que os bancos volvan ser produtivos
Os deputados do BNG Rosana Pérez e Óscar Insua reuníronse este luns con mariscadoras de Camariñas na contorna do banco do Ariño, para coñecer a situación actual do sector tras a paralización, no mes de marzo, do plan de explotación pola falta de recursos.
Na xuntanza participaron tamén a responsable do BNG de Camariñas, Ana Pasantes, e a presidenta da agrupación de mariscadoras, Yaqui Lista.
Os nacionalistas aseguran que as profesionais "seguen a ver o futuro moi negro, porque cando se active o plan en decembro non saben se vai haber marisco, as axudas do paro terminaranse e esta situación non chama nada á necesaria renovación xeracional".
A metade das profesionais sen axudas
Asemade, as mariscadoras trasladáronlles a súa preocupación "porque á metade das profesionais en activo non lles foi aceptada a solicitude de cobrar as axudas do ISM vinculadas ao cese de actividade". Tamén comunicaron a necesidade de conseguir semente para tentar que haxa recurso marisqueiro de cara o futuro, e amosaron a súa inquedanza pola falta de produtividade e as posibles medidas para atallar o problema.
Óscar Insua e Rosana Pérez manifestáronlles que "dende o BNG imos seguir traballando nas institucións para dar traslado de todas as demandas do sector e para conseguir que os bancos marisqueiros de Camariñas volvan ser produtivos".
Garantir un salario mínimo
Demandarán tamén que "mentres permaneza o plan de xestión paralizado, todas as mariscadoras teñan garantido un salario mínimo, porque non é normal que a metade das que solicitaron as axudas do paro ao ISM lles viñera denegada a axuda, e a Xunta se lave as mans, porque na comisión pasada votaron en contra dunha proposta do BNG para crear unha liña de axudas específica para Camariñas, sabendo que isto que está ocorrendo agora podía pasar".
Dende o BNG lembran ademais que "as axudas para mercar semente están sen resolver dende hai catro meses, e despois de xuño non se pode sementar. Non é comprensible que con toda a que está caendo no sector marisqueiro, a Consellería do Mar estea paralizada".
