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El caolín vuelve a levantar suspicacias en Laxe, Cabana y Zas

La Xunta concedió un nuevo permiso de investigación de recursos mineros en los tres municipios

Lago de la antigua mina de Coéns, en Laxe.

Lago de la antigua mina de Coéns, en Laxe. / Plataforma contra a mina de Coéns

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José Manuel Ramos Lavandeira

Laxe

La reciente concesión del permiso a Caolines de Vimianzo, S. A. (Cavisa), para investigar los recursos mineros de caolín, mica y minerales asociados en los municipios de Laxe, Cabana de Bergantiños y Zas ha puesto en alerta a colectivos como la Plataforma contra a mina de Coéns y también al PSOE zaense.

La concesión del referido permiso contempla actuaciones en seis cuadrículas mineras por un periodo de tres años.

La resolución de la Consellería de Economía e Industria, que ya es definitiva en la vía administrativa, puede ser recurrida en el plazo de un mes a través de un recurso potestativo de reposición, o bien mediante recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

Reactivación minera

Desde la Plataforma contra a mina de Coéns, que se opone a la reactivación de la explotación minera de caolín en el municipio laxense, aseguran que "a empresa Cavisa volve estar detrás deste novo proxecto e pretende furar media Costa da Morte cun proxecto totalmente ambiguo do ano 2013".

Ahora, añaden, "van intentar ir por Fornelos (Zas) e Dombate (Cabana) e seguir polas brañas de Coéns, a maiores das dúas explotacións que pretenden facer en Coéns e Gundar".

Desde el colectivo piden a los propietarios de los terrenos afectados que no permitan que se realicen tomas de muestras "sen consentimento" y que no "vendan nin firmen nada sen saber o que se asina e sen consultalo cun experto".

Información y transparencia

Por su parte, el PSOE de Zas registró una pregunta en el Concello para solicitar "información y transparencia" sobre las actuaciones previstas en esta fase inicial.

"En los próximos días continuaremos hablando con los vecinos para conocer de primera mano sus dudas e inquietudes y trasladar toda la información precisa".

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Nuestro objetivo en este momento, añaden los socialistas, "es actuar con responsabilidad, hacer seguimiento de la situación y facilitar que los vecinos puedan conocer toda la información disponible, evitando alarmismos y favoreciendo la transparencia y la participación".

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