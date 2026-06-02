MINERÍA
El caolín vuelve a levantar suspicacias en Laxe, Cabana y Zas
La Xunta concedió un nuevo permiso de investigación de recursos mineros en los tres municipios
La reciente concesión del permiso a Caolines de Vimianzo, S. A. (Cavisa), para investigar los recursos mineros de caolín, mica y minerales asociados en los municipios de Laxe, Cabana de Bergantiños y Zas ha puesto en alerta a colectivos como la Plataforma contra a mina de Coéns y también al PSOE zaense.
La concesión del referido permiso contempla actuaciones en seis cuadrículas mineras por un periodo de tres años.
La resolución de la Consellería de Economía e Industria, que ya es definitiva en la vía administrativa, puede ser recurrida en el plazo de un mes a través de un recurso potestativo de reposición, o bien mediante recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.
Reactivación minera
Desde la Plataforma contra a mina de Coéns, que se opone a la reactivación de la explotación minera de caolín en el municipio laxense, aseguran que "a empresa Cavisa volve estar detrás deste novo proxecto e pretende furar media Costa da Morte cun proxecto totalmente ambiguo do ano 2013".
Ahora, añaden, "van intentar ir por Fornelos (Zas) e Dombate (Cabana) e seguir polas brañas de Coéns, a maiores das dúas explotacións que pretenden facer en Coéns e Gundar".
Desde el colectivo piden a los propietarios de los terrenos afectados que no permitan que se realicen tomas de muestras "sen consentimento" y que no "vendan nin firmen nada sen saber o que se asina e sen consultalo cun experto".
Información y transparencia
Por su parte, el PSOE de Zas registró una pregunta en el Concello para solicitar "información y transparencia" sobre las actuaciones previstas en esta fase inicial.
"En los próximos días continuaremos hablando con los vecinos para conocer de primera mano sus dudas e inquietudes y trasladar toda la información precisa".
Nuestro objetivo en este momento, añaden los socialistas, "es actuar con responsabilidad, hacer seguimiento de la situación y facilitar que los vecinos puedan conocer toda la información disponible, evitando alarmismos y favoreciendo la transparencia y la participación".
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