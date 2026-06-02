REFORMA INTEGRAL
Carballo aposta por un mercado vivo: cultura arriba e comercio abaixo
O proxecto mellorará a acústica, a climatización e a versatilidade dun dos edificios máis emblemáticos da vila
O Concello de Carballo impulsa un ambicioso proxecto de reforma integral da primeira planta do mercado municipal co obxectivo de converter este espazo nun equipamento máis moderno, versátil e adaptado ás necesidades actuais da programación cultural e social.
A actuación, incluída no Plan de Actuación Integrado Carballo á man e cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), contará cun investimento de 665.434,13 euros e permitirá mellorar de maneira substancial as prestacións dun dos edificios públicos máis emblemáticos do municipio.
O proxecto xa saíu a licitación, e as empresas interesadas teñen de prazo ata o 29 deste mes para presentar as súas ofertas.
Conferencias, exposicións, feiras e formación
A intervención desenvolverase na planta superior do mercado municipal, un espazo que actualmente acolle bailes, funcións do Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT), conferencias, exposicións, feiras, actividades formativas, encontros veciñais e numerosos actos institucionais e culturais ao longo do ano.
O proxecto técnico deseñouse para dar resposta ás limitacións actuais de compartimentación, climatización e illamento acústico que condicionaban o uso do recinto. "Coa nova ordenación, a planta gañará unha enorme flexibilidade funcional, permitindo a celebración de actividades de diferentes formatos de maneira simultánea", subliñan dende o goberno local.
Habilitarán un espazo central de máis de 550 metros cadradospara grandes eventos e citas multitudinarias, e crearán dúas salas polivalentes para actividades de menor formato. Asemade, instalará un sistema integral de climatización e ventilación para garantir o conforto térmico durante todo o ano. Tamén mellorarán a acústica con revestimentos específicos e elementos fonoabsorbentes de última xeración.
Como complemento, habiliarán almacéns funcionais e camerinos adaptados para as compañías e artistas, e modernizarán a iluminación e a rede eléctrica, e actualizarán os sistemas de seguridade contra incendios. O prazo previsto para a execución das obras de reforma da primeira planta é de oito meses.
Concesión de novos postos
A actuación enmárcase nunha estratexia de revitalización do mercado municipal. A Xunta de Goberno Local aprobou o luns o expediente para a concesión dos postos de venda e almacéns actualmente dispoñibles nas instalacións municipais.
A medida busca incrementar a actividade económica do mercado, favorecer a incorporación de novas iniciativas comerciais e reforzar o comercio de proximidade, ampliando a oferta de produtos e servizos á disposición da veciñanza. O obxectivo é consolidar o mercado municipal como un dos grandes centros de actividade económica, cultural e social de Carballo.
"Queremos un edificio cheo de vida: un motor económico na planta baixa que apoie o produto de proximidade e os nosos comerciantes, e un referente cultural moderno, cómodo e flexible na planta superior onde a nosa veciñanza e o FIOT dispoñan dun espazo á altura do que Carballo merece", sinala o concelleiro de Feiras e Mercados, Contratación e Participación Veciñal, Ramón Varela.
