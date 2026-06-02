La Feira da Sidra de A Estrada suma una jornada de música y cultura con Son de Lagar

La Feira da Sidra de A Estrada amplía este año su programación y gana una noche más de ambiente en la calle. La decimotercera edición del evento sidrero estrena este viernes, 5 de junio, Son de Lagar, una nueva cita musical concebida como antesala cultural y festiva de una celebración ya consolidada en el calendario estradense.

Los conciertos arrancarán a las 22.30 horas en la Praza da Constitución, junto a la carpa en la que el sábado se celebrará la feira. La propuesta nace con vocación de continuidad y con el objetivo de convertir la noche previa en un primer punto de encuentro alrededor de la música, la cultura, la gastronomía y la tradición sidrera.

El alcalde, Gonzalo Louzao, explicó que Son de Lagar busca “dar unha maior dimensión á Feira da Sidra” y reforzar una programación que este año suma el apoyo del Xacobeo. El regidor subrayó además que la iniciativa está pensada para consolidarse como pistoletazo de salida de una fin de semana que tendrá el sábado su jornada central.

Músicos emergentes

El cartel de esta primera edición apuesta por artistas gallegos con propuestas diversas. Actuará Kid Mount, de Xinzo de Limia, uno de los nombres emergentes de la nueva música urbana gallega y pionero en llevar el gallego a sonidos como el reguetón, el electrolatino o la electrónica contemporánea.

También estarán Ünder & Diego Flâneur, dos artistas lucenses con una propuesta marcada por el hip-hop y por referencias culturales que beben del cine, el arte y la música. Completará la noche Kike Varela, DJ y productor gallego con trayectoria nacional e internacional, que ha compartido escenario con algunas de las grandes figuras de la electrónica.

El Concello explica que el nombre de Son de Lagar juega con la referencia musical y con la identidad sidrera de A Estrada. La elección vincula el “son” con el lagar, símbolo de una tradición de elaboración de sidra muy presente históricamente en el rural estradense y que en los últimos años se ha buscado revitalizar.

La organización recuerda además que la venta anticipada de vasos para degustar las sidras de los 24 lagares participantes volverá este miércoles al Novo Mercado. El objetivo es evitar colas el día de la feira y agilizar la degustación.

La música continuará también el sábado durante la propia Feira da Sidra. Por la mañana, entre las 12.00 y las 15.00 horas, actuarán Galifunk y Señora DJ. Ya por la tarde, a partir de las 19.30 horas, será el turno de Son das Tabernas.