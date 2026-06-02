El paraíso secreto de Paula Vázquez en Galicia: una parroquia costera de menos de 600 habitantes con una playa famosa en todo el mundo

Galicia se ha convertido en un punto de peregrinación para las celebridades españolas. El escritor Boris Izaguirre, por ejemplo, suele tomar el sol en la playa de Carnota, y El Gran Wyoming ha elegido durante varios años Laxe como su lugar de veraneo.

Otra presentadora igualmente conocida, Paula Vázquez, también suele regresar a tierras gallegas de forma periódica para disfrutar de los paisajes costeros y del clima más templado de la comunidad. Su refugio es una pequeña villa marinera de menos de 600 habitantes situada a poco más de una hora de Santiago y que cuenta con infinidad de tesoros: una playa de renombre internacional, un antiguo castro y la misteriosa leyenda de una ciudad sumergida.

Hablamos de Pantín, la parroquia de Valdoviño, en cuyo arenal se celebra desde hace 25 años uno de los campeonatos más destacados de Europa: el Pantín Classic Galicia Pro. En este pueblo gallego es donde ha veraneado siempre su familia y donde la ferrolana conecta de nuevo con su infancia y con algunos de los recuerdos más importantes.

Así lo contaba hace unos años a la Guía Repsol, donde aseguraba que Pantín era su aldea y que su "esencia" la ha acompañado "siempre". "Si vas puedes dormir con edredón en agosto, respirar por las mañanas una mezcla de eucalipto y salitre, desayunar café de pota [...]. Quiero mucho a mi tierra", aseguraba en la entrevista.

Pantín, el tesoro de Paula Vázquez escondido en las Rías Altas

Pantín es una pequeña parroquia de Valdoviño, a la que acuden anualmente surfistas de todo el mundo para medir su pericia frente a las olas. Pero, antes de que se convirtiera en la meca de los surfistas, este rincón de la costa gallega ya había enamorado a la presentadora de formatos como Pekín Express, La Isla de los Famosos o Top Chef: Dulces y Famosos.

Atardecer en la playa de Pantín, Valdoviño. / Instagram/@casaapasada

Cuando acude a la aldea para reconectar con sus raíces, es posible verla comiendo en locales como O Castro, donde los propietarios, Nuria y Eduardo, la conquistan con sus calamares fritos, sus arroces y un exquisito flan de crema de orujo. La estrella televisiva también disfruta de los atardeceres de la zona y, por su puesto, de su arenal más icónico, bautizado como la 'factoría de olas' por el surfista y exalcalde de Ferrol, Vicente Luis Irisarri, a raíz del sempiterno oleaje de sus aguas.

Pero Pantín esconde otros atractivos más allá de su playa. También dispone de una hermosa fraga con árboles autóctonos rodeada de senderos y del desconocido pero valioso Castro do Rodo.

Igual de impresionante es el mirador junto a la playa, que ofrece unas magníficas vistas del mar y el horizonte. Desde ahí, es fácil imaginar por qué se dice que este pedazo de tierra estuvo tocado por la magia, cuando una antigua ciudad, Lucerna, quedó sumergida en una laguna que ahora es un carrizal.

Los acantilados más altos de Europa y una playa de arena negra

Aunque esta parroquia es el lugar de Galicia preferido por Paula Vázquez, cuando la artista se acerca a Pantín no duda en explorar sus alrededores. La laguna de A Frouxeira -llena de cercetas, chorlitejos y garzas- es una visita obligada para los amantes de la ornitología, aunque a la presentadora hay dos enclaves que le entusiasman especialmente: los acantilados de Herbeira -los más altos de la Europa Continental- y la peculiar playa de Teixidelo, un arenal que puede presumir de ser el único en el mundo con arena negra de origen no volcánico.

A poca distancia de su manto negro se encuentra San Andrés de Teixido, punto emblemático de peregrinaje, al que, como dice la leyenda, "vai de morto o que non vai de vivo". Sus casas blancas con piedras oscuras como lunares y sus impresionantes vistas al mar son parte aconsejable de la ruta si uno se acerca a Ferrolterra, donde también es recomendable acercarse a la magnífica villa marinera de Cedeira y descansar -si el tiempo lo permite- en su tranquila playa.