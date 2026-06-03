Inauguran el mural de Estrelas Solidarias no Camiño en el centro de Negreira

La zona histórica de Negreira, y más en concreto el aparcamiento de tierra entre la Carreira de San Mauro y Vicente López, luce ya el gran mural elaborado por Fernando Yáñez, de 25 metros de longitud y otras tantas estrellas con el que se quiere rendir homenaje a sus hosteleros impulsores y a las Estrelas Solidarias no Camiño de Santiago, que llevan doce años organizando Casa Barqueiro y congregará a más de 40 chefs. Será el próximo 8 de junio, en la Finca Casa Barqueiro, en la localidad negreiresa de Gonte.

Histórico viaducto

El inmenso mural, en el que se reproduce el histórico puente medieval a caballo entre Ames y Negreira, cita también al Concello de Negreira y a Art for Dent, reproduciendo un cielo estrellado en referencia a los chefs y al 25 aniversario de Casa Barqueiro. El evento surgió en 2014 al amparo de una reunión de amigos y del apoyo incondicional del maestro donostiarra Juan Mari Arzak (que será homenajeado en esta edición). Ahora, ya consolidado, coincide así con el primer cuarto de siglo del establecimiento de los hermanos Rogelio y Fran Rial.

Fernando Yáñez en el comienzo de su obra, que ocupa parte del perímetro del aparcamiento de la Carreira, en Negreira / ECG

Los beneficios de esta convocatoria se destinarán íntegramente a la entidad Art for Dent que, tal como informó este diario en los prolegómenos del mural, cuenta con Fernando Yáñez como uno de sus impulsores, y artista que durante varias semanas trabajó de sol a sol para plasmar una de las imágenes más icónicas de la Prolongación del Camino. Se trata del histórico viaducto que se levanta en A Ponte Maceira. La obra fue inaugurada por el regidor, miembros de la Corporación, los hermanos Rial y representantes de Art for Dent.