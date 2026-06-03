Cee acolle unha historia de amor e superación fronte á esclerose múltiple

A biblioteca municipal de Cee acollerá este venres, 5 de xuño ás 20.00 horas, a presentación do libro La niña del columpio, unha obra asinada por Miguel López e Rebeca Cernadas e publicada por Medulia Editorial. Unha obra na que os autores abordan a esclerose múltiple desde unha perspectiva íntima e positiva.

Cartel promocional de la presentación literaria en Cee. / Cedida

Álvaro e Martina son os protagonistas. Os seus camiños, aínda que inicialmente non eran conscientes diso, cruzáronse na Costa da Morte. Un bo día coincidiron no centro cívico de San Diego, onde se celebraba unha conferencia sobre a enfermidade que tiñan en común: a esclerose múltiple, que os uniría para sempre.

O acto contará coa presenza da alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, e da escritora Guadalupe Vázquez Formoso, que acompañarán aos autores.

A cita será aberta ao público e promete unha tarde chea de sensibilidade e emoción compartida.