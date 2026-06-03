Celebran el 50 aniversario de la primera promoción el IES Cela de Padrón con exalumnos de toda su comarca

El Instituto Camilo josé Cela de Padrón celebró el 50 aniversario de su primera promoción, en presencia del regidor, Anxo Arca, junto a la primera directora del instituto, Marisel Veliz, y el actual responsable, Rodrigo Ruiz. El acto reunió a más de un centenar de personas, muchas de ellas exprofesores y exalumnos que cursaron la Educación Secundaria en el instituto padronés, procedentes de Padrón, Rianxo, Boiro, Caldas, Catoira, Dodro, Pontecesures, Rois y Valga.

En su intervención, el alcalde destacó “os valores e a ética que o profesorado transmitiu e transmite, defendendo o ensino público cara unha formación sólida e inclusiva”. Por su parte, Veliz recordó los inicios del centro, primero como una sección delegada del Xelmírez de Santiago y después como instituto propio, así como la forma en que superaron las dificultades de los primeros cursos para conseguir aulas y material, cuando el centro estaba situado en el actual auditorio municipal.

Orla conmemorativa

Al finalizar el acto, Veliz descubrió una orla conmemorativa de las promociones de los años 1974 a 1977, que permanecerá en el instituto como recuerdo de esta efeméride. En la elaboración de la orla participaron Manuel Barreiro y Fernando Beteta, ambos presentes en el acto. Rodrigo Ruiz relató cómo un grupo de exalumnos le sorprendió cuando le propusieron celebrar las bodas de oro del centro. Antonio Tubío, conocido como Maneiro, agradeció en nombre del alumnado la colaboración del actual equipo directivo para organizar el acto y la asistencia de la primera directora. Un grupo de pandereteras del centro amenizó la celebración. La jornada concluyó con un almuerzo de confraternización en el Hotel Scala, en el que las personas asistentes pudieron compartir numerosas anécdotas.