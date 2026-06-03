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JUSTICIA

Investigan a cinco agentes de la Guardia Civil de Carballo, dos de ellos por encubrir el tráfico de drogas

Otras seis personas están siendo investigadas por varios delitos

Puesto de la Guardia Civil de Carballo.

Puesto de la Guardia Civil de Carballo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

La jueza del Tribunal de Instancia de Carballo, plaza 1, investiga a cinco agentes de la Guardia Civil por diferentes causas, dos ellos por encubrimiento o favorecimiento del tráfico de drogas y revelación de secretos.

La investigación se inició, "a raíz de hallazgos casuales derivados de una instrucción que está en curso, y en la que hay seis investigados por un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, así como dos agentes de la Guardia Civil", confirman desde el TSXG.

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A mayores, el referido Tribunal de Instancia de Carballo "ha abierto otras cinco causas: por revelación de secretos e información privilegiada; por estafa en relación con el patrimonio de cinco personas fallecidas; por estafa, falsedad documental y extorsión; por cohecho; y por delito sin especificar, a la espera de que se concrete, pero relacionado con cohecho o tráfico de influencias", añaden.

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