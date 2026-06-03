Investigan a cinco agentes de la Guardia Civil de Carballo, dos de ellos por encubrir el tráfico de drogas

La jueza del Tribunal de Instancia de Carballo, plaza 1, investiga a cinco agentes de la Guardia Civil por diferentes causas, dos ellos por encubrimiento o favorecimiento del tráfico de drogas y revelación de secretos.

La investigación se inició, "a raíz de hallazgos casuales derivados de una instrucción que está en curso, y en la que hay seis investigados por un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, así como dos agentes de la Guardia Civil", confirman desde el TSXG.

A mayores, el referido Tribunal de Instancia de Carballo "ha abierto otras cinco causas: por revelación de secretos e información privilegiada; por estafa en relación con el patrimonio de cinco personas fallecidas; por estafa, falsedad documental y extorsión; por cohecho; y por delito sin especificar, a la espera de que se concrete, pero relacionado con cohecho o tráfico de influencias", añaden.