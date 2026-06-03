JUSTICIA
Investigan a cinco agentes de la Guardia Civil de Carballo, dos de ellos por encubrir el tráfico de drogas
Otras seis personas están siendo investigadas por varios delitos
La jueza del Tribunal de Instancia de Carballo, plaza 1, investiga a cinco agentes de la Guardia Civil por diferentes causas, dos ellos por encubrimiento o favorecimiento del tráfico de drogas y revelación de secretos.
La investigación se inició, "a raíz de hallazgos casuales derivados de una instrucción que está en curso, y en la que hay seis investigados por un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, así como dos agentes de la Guardia Civil", confirman desde el TSXG.
A mayores, el referido Tribunal de Instancia de Carballo "ha abierto otras cinco causas: por revelación de secretos e información privilegiada; por estafa en relación con el patrimonio de cinco personas fallecidas; por estafa, falsedad documental y extorsión; por cohecho; y por delito sin especificar, a la espera de que se concrete, pero relacionado con cohecho o tráfico de influencias", añaden.
- La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa
- Noia, Outes y Lousame se alían para la formación laboral en el sector forestal
- Santiago estrena vuelo directo con Cork, una de las joyas turísticas de Irlanda
- Santiago y sus alrededores se despiden de los rodajes de esta película sobre una diseñadora de moda de Compostela
- Galicia bate récord en plazas de FP para el próximo curso: impartirá el primer ciclo superior internacional de España
- Los vecinos del Ensanche, en pie de guerra contra las peleas y el narcotráfico: 'Santiago merece vivir sin miedo. Estamos fartos
- Rosalía (y no De Castro) se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
- Nervios, alivio y altas expectativas en el primer día de la PAU en Santiago: «Esperaba algo mucho peor»