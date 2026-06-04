El corredor asturiano Nico de las Heras afronta en Costa da Morte su nuevo reto solidario contra el cáncer

Este fin de semana, el asturiano Nicolás de las Heras (Avilés, 1964), subcampeón absoluto del mundo de ultrafondo, afrontará un importante reto individual: el de realizar el Ultra Trail O Camiño dos Faros. Por delante tendrá 200 kilómetros de esfuerzo con el objetivo de llegar a Fisterra por un motivo solidario.

Este nuevo reto de De las Heras comenzará este sábado 6 de junio a las 06.30 horas en el puerto de Malpica. Durante el recorrido, varios de los mejores ultrarunners de Costa da Morte y de la provincia de A Coruña le irán acompañando.

El récord del Ultra Trail O Camiño dos Faros está en posesión de Dani Bembibre que, en agosto del 2024, realizó un estratosférico tiempo de 35 horas y 40 minutos.

Seis Traveseras Integrales de Picos de Europa, tres DesafíOSOmiedo o tres Desafío Cantabria, así como dos Ultra Trail del Mont Blanc o correr por casi todas las Islas Canarias avalan a Nicolás de las Heras como corredor de ultra distancia.

Pero fue en 2017 cuando descubrió las carreras de 24 horas en ruta, correr en una pista de atletismo o en un circuito de aproximadamente dos kilómetros, durante 24 horas sin parar.

En 2018, y representando a la selección nacional española, obtuvo el cuarto puesto en el Campeonato de Europa, donde recorrió 257 km, consiguiendo el récord de España, además de ser el primer español en la historia en pasar de 250 km en una prueba oficial. Después, resultó ganador de varias carreras importantes, como en las 12 horas de Can Dragó o las 24 horas de Verona.

En 2022 consiguió la medalla de bronce por equipos, con la Selección Española de Atletismo, en el Campeonato de Europa de Verona, donde además de establecer el récord nacional por equipos con 800 km, Nicolás llegó a recorrer 261 km, su mejor marca personal.

Obtuvo el reconocimiento como Deportista de Alto Nivel Nacional por el Consejo Superior de Deportes y Deportista de Alto Rendimiento por el Principado de Asturias.

Como curiosidad, es el atleta de mayor edad que jamás haya corrido con una selección absoluta de la Real Federación Española de Atletismo.

En 2022 corrió la mítica Spartathlon que separa Atenas de Esparta, recorriendo los 246 km en 25 horas y 40 minutos y acabando en séptima posición.

Es un asiduo a cualquier tipo de reto solidario, pero donde realmente se implicó fue en Carrerillas, en el trail de montaña nocturno en Callezuela, que organizaba su club, el Grupo de Montaña Avilés.

En esa carrera solidaria todos los beneficios, entre 4.000 y 5.000 €, iban destinados cada año a diferentes asociaciones, como la Asociación Española contra el Cáncer, Cris contra el Cáncer o la Fundación Josep Carreras.

A finales de 2021 colaboraba por primera vez con Rober contra el cáncer, corriendo 24 horas en una pista donde se lograron recaudar 3.000 € para becas de investigación de la Fundación SEOM.

En 2024 se proclama subcampeón del mundo absoluto de 48 horas, recorriendo un total de 435 kilómetros y 968 metros y estableciendo un nuevo récord nacional.

En 2025 se proclama campeón del mundo en su categoría (Máster 60) en el mundial de Albi (Francia), batiendo el récord del mundo con 256,213 km.

Nico de las Heras tiene dos objetivos en este nuevo reto: llegar a Fisterra y llevar al Fin de la Tierra el movimiento Rober contra el cáncer. Se trata de un reto solidario nacido en Asturias, ideado originalmente por Roberto González García, un paciente de cáncer gástrico que falleció en la primavera de 2023.

Su propósito fundamental es dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos destinados a la investigación oncológica a través de desafíos deportivos de ultrafondo.

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Actualmente, su legado sigue plenamente activo y coordinado por Nicolás de las Heras, financiando becas de investigación anuales para la Sociedad Española de Oncología Médica.