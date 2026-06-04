La XIII Feira da Sidra de A Estrada ya 'colocó' en venta anticipada la mitad de los 4.000 vasos

La Praza da Constitución de A Estrada se prepara ya para acoger la XIII Feira da Sidra este sábado día 6. El montaje de la barra y del espacio que ocuparán los 24 lagares participantes está en marcha, en una jornada (la de este jueves) en la que la venta anticipada de vasos para la degustación continuó en el nuevo mercado, después de que la organización decidiera atender la petición de ampliarla. Y a última hora de la mañana informaban de que ya se ha alcanzado el objetivo marcado de vender de forma anticipada el 50 % de los vasos disponibles para catar las sidras presentes en el evento.

Más plazo

Aunque inicialmente estaba previsto cerrar la venta este miércoles, el elevado número de reservas efectuadas por teléfono y a través de las redes sociales para la recogida de los vasos (en el espacio habilitado para ello en el mercado municipal) animó a los organizadores a atender la solicitud de ampliar la venta hasta el viernes. De este modo, quienes aún no hayan comprado su vaso y quieran evitar las colas del sábado para adquirirlo, todavía tienen la oportunidad de hacerlo mañana por la mañana, dentro del horario de funcionamiento de la Plaza de Abastos.

La venta anticipada ha funcionado bien para la Feira da Sidra en los últimos años. En 2024 se vendió de esta manera el 30 % de los vasos, mientras que en 2025 ya se ha comercializado por adelantado la mitad de los disponibles. Por ello, en esta edición se espera superar este porcentaje, agilizando el desarrollo de la degustación en beneficio de todos. Con el vaso ya en la mano, los participantes podrán pasar directamente a saborear las sidras presentes.

Aumenta la cantidad

Cabe recordar que este año se han puesto a la venta 4.000 vasos. En ellos se escanciarán el sábado 5.000 litros de sidra, es decir, 1.000 litros más que el año pasado. El precio de los vasos será de 9 euros y permitirá degustar las sidras tantas veces como se desee. El montaje continuará hasta el viernes. La forma de la barra, que alcanzará los 80 metros de longitud, ya comenzaba a apreciarse el jueves por la mañana, y la distribución de los lagares se realizará el sábado, tratando de favorecer la rotación del público.