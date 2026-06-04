Alcalde y oposición socialista de Frades aplauden la nueva potabilizadora que mejorará la traída

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, se reunió con el alcalde de Frades, Roberto Rey, para analizar las principales necesidades del municipio. Durante el encuentro, se destacó la futura modernización de la estación potabilizadora municipal (ETAP), una actuación de unos 600.000 eurosque permitirá mejorar el abastecimiento de agua y garantizar un suministro más seguro y eficiente.

Otras aportaciones

Además, Frades recibirá cerca de 95.000 euros de Agader para reformar las instalaciones de servicios sociales de la casa consistorial y el parque infantil de Ponte Carreira, así como casi 68.000 euros del programa Rural Activo para contratar a cuatro trabajadores desempleados que realizarán labores principalmente relacionadas con la prevención de incendios forestales.

La Xunta también aportará otros 7.500 euros para el servicio de socorrismo en las piscinas municipales durante el verano. Finalmente, ambas administraciones coincidieron en la importancia de la colaboración institucional para mejorar infraestructuras, servicios públicos y la seguridad vial del municipio.

Demanda histórica

Destacar, igualmente, que desde la agrupación socialista local emitían un comunicado congratulándose del proyecto de ETAP "dá a razón a unha demanda histórica do PSOE de Frades, que ano tras ano reclamaba para o noso concello unha potabilizadora", según el portavoz socialista local Enrique Astray. "Quedamos á espera de que isto non sexa só un anuncio do PP de Rueda, que se materialice o servizo que vimos agardando dende hai anos e que esta sexa realmente unha solución efectiva", añafía. E, igualmente, Silvia Longueira, diputada socialista en el Parlamento gallego, señaló que este anuncio llega "grazas á insistencia do noso portavoz no Concello de Frades". "Por fin conseguímolo", celebra la diputada, que destaca las enmiendas que "ano tras ano" presentaba el Partido Socialista a los presupuestos autonómicos.

Antes de fin de año

Subrayó, por último, que aguarda que no se trate de un anuncio solo "para quedar ben, senón que se teña materializado antes da fin do ano, porque os veciños de Frades veñen demandando desde hai anos este novo servizo".