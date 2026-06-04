Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arzobispo de SantiagoNovos policíasAlugueiroVilasantarCaso Pitanxo
instagram

Arzúa investigará con fondos provinciais a represión das mulleres locais polo franquismo

A iniciativa municipal recibe 9.300 € para recuperar a memoria das arzuás que sufriron a violencia pola súa simple condición feminina

A deputada Sol Agra destacou a importancia de impulsar proxectos que contribúan ao recoñecemento das vítimas do franquismo

Daniel Moscoso, pola esquerda, con Sol Agra e o rexedor Xoán Xesús Carril en Arzúa

Daniel Moscoso, pola esquerda, con Sol Agra e o rexedor Xoán Xesús Carril en Arzúa / Concello

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos Manteiga Outeiro

Arzúa

Arzúa acolleu a presentación da resolución provisional do programa FO208/2026, unha liña de axudas da Deputación da Coruña destinada a apoiar proxectos municipais de recuperación da memoria democrática. De feito, este municipio foi un dos nove beneficiarios desta convocatoria, cunha achega de 9.300 euros para desenvolver unha iniciativa de investigación, difusión e recoñecemento ás mulleres arzuás que loitaron contra o fascismo ou sufriron a represión durante a Guerra Civil e a ditadura franquista.

Sobre a mesa

O alcalde Xoán Xesús Carril destacou que este proxecto “permite poñer sobre a mesa o papel das mulleres represaliadas durante a Guerra Civil e a ditadura, moitas veces silenciadas pola propia historia”. E tamén sinalou que “cando falamos de represión franquista, ás veces pensamos só nos actos máis brutais cometidos contra quen encabezaba movementos políticos, sociais ou sindicais, pero tamén existiu unha represión específica contra as mulleres: mulleres perseguidas por seren familiares de persoas represaliadas, por apoiar a resistencia, por participar na vida social e política ou, simplemente, por non encaixar no papel que a ditadura lles quería impor”.

Sen dereitos civís

Carril subliñou que “moitas desas mulleres sufriron esa violencia nun tempo no que nin sequera contaban con dereitos civís básicos que hoxe serían inimaxinábeis. Recuperar a súa memoria é tamén facer xustiza con todas aquelas que foron borradas dos relatos oficiais”.

O proxecto de Arzúa forma parte da liña provincial de apoio a proxectos municipais de memoria democrática, que nesta convocatoria beneficiará a nove concellos da provincia. Deste xeito, durante a presentación, a deputada Sol Agra destacou a importancia de impulsar iniciativas que contribúan ao recoñecemento das vítimas do franquismo, e á eliminación da simboloxía de exaltación da ditadura e á divulgación da memoria democrática.

Noticias relacionadas y más

En loita

Con este proxecto, o Concello de Arzúa quere recuperar e poñer en valor o papel e a memoria das mulleres que sufriron a represión franquista e de todas aquelas que, malia as dificultades da época, contribuíron á defensa da liberdade e da democracia, "porque tamén elas loitaron, se opuxeron ao fascismo, sufriron a violencia da ditadura e merecen ser recoñecidas", apuntaban na presentación. O acto contou tamén coa participación do concelleiro de Xuventude, Daniel Moscoso.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents