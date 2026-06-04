Los 1,3 millones de euros del POS Adicional 2026 incluye en Ames la reconversión de vestuarios en nuevo local social para Ortoño
El gobierno socialista destina 284.762 euros a la recuperación de las instalaciones deportivas y sociales del antiguo campo de esa parroquia
En 2023 ya se previeron en este mismo espacio la construcción de una pista de patinaje y la de una explanada para actividades y eventos
El gobierno socialista de Amesacaba de presentar la propuesta del POS Adicional 2026, que incluye siete actuaciones por un total de 1,3 millones de euros. Entre ellas destaca la creación de un nuevo local social para la vecindad de Ortoño, con una inversión de 284.762 euros.
Deterioro del espacio
El proyecto contempla la recuperación de las instalaciones del antiguo campo de fútbol de Ortoño, actualmente muy deterioradas, para destinarlas a usos deportivos, sociales y culturales. La actuación se centrará en la rehabilitación de los vestuarios, la mejora de su entorno, la creación de un nuevo acceso accesible y la eliminación de la antigua cantina para ampliar el espacio cubierto.
Esta iniciativa forma parte del plan de recuperación del complejo deportivo de Ortoño, iniciado en 2023 con la construcción de una pista de patinaje y una explanada para actividades y eventos, financiadas con más de 268.000 euros del POS+2022.
Deuda histórica
Según el alcalde, Blas García, el objetivo es saldar una deuda histórica con la vecindad de Ortoño, dotándola de un nuevo espacio social. Además de renovar por completo los vestuarios y los servicios, se acondicionará un almacén y se eliminarán barreras arquitectónicas. Las instalaciones podrán acoger actividades deportivas, reuniones vecinales y eventos sociales y culturales. También se estudia ampliar los usos de la explanada con nuevas pistas deportivas, como tenis, pádel o fútbol sala.
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