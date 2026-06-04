VISITAS
Peregrinos, estudantes e turistas de medio mundo fan parada no Museo Fernando Blanco en Cee
Unha axencia de Sanxenxo reservou 31 datas para achegar 1.500 persoas ao legado do filántropo
O Museo Fernando Blanco de Cee agarda completar un ano de numerosas visitas. O grupo Fianteira Turismo, con sede en Sanxenxo, e a través da súa axencia de viaxes Interrías, reservou 31 datas para que 1.500 persoas descubran o legado do filántropo ceense e tamén outras localidades da Costa da Morte.
Á marxe desas visitas, o museo ceense está a recibir tamén peregrinos e expedicións promovidas por asociacións e colexios nas últimas semanas. Así, a figura e o legado de Fernando Blanco espertaron o interese de dous grupos da Comunidade de Madrid; a Agrupación Cultural Silvardeiras de Allariz (Ourense), que representou en Cee a obra Os vellos non deben namorarse; e un grupo de persoas que están a recibir clases de español a través da Cruz Vermella.
Asemade, polo espazo museístico pasaron nos últimos días visitantes chegados de distintos puntos do planeta: Italia, Hungría, Senegal, Ucraína e Marrocos, segundo informa o responsable do museo, Darío Areas.
Foron un total de 107 persoas "cun sentir común que amosan ao rematar o percorrido: o asombro de como unha pequena vila como Cee contase cun dos centros educativos de referencia xa dende finais do século XIX e, con razón, manifestan que o agradecemento da nosa localidade a quen o fixo posible debe ser eterno", subliña Areas Lestón.
Cómpre lembrar que para poder participar en visitas guiadas é preciso concertalas con antelación chamando ao teléfono 981 747221 ou contactando co museo a través do correo fundacioncee@hotmail.com.
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