Remata en Carballo a renovación integral da travesía de Sísamo, executada en tres fases con 3,5 millóns de euros
A Deputación da Coruña cederalle agora o vial ao Concello
A reurbanización da rúa Compostela permitirá ampliar beirarrúas e crear novas zonas verdes
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, a deputada provincial de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, e o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, supervisaron este xoves o resultado das obras da terceira e última fase da travesía de Sísamo (DP-1901 Carballo–Sísamo).
A actuación, xa rematada, contou cun investimento de 3,5 millóns de euros, un dos máis importantes acometidos pola Deputación na rede provincial de estradas nos últimos anos.
A obra desenvolveuse en tres fases. A primeira contou cun investimento de 422.778 euros e a segunda de 861.437 euros. A terceira fase, por importe de 2.236.482 euros, e que se levou a cabo no marco dun convenio co Concello, que aportou 639.482 euros, instaláronse as redes de saneamento e abastecemento de auga, o mobiliario urbano e a xardinería. De maneira simultánea mellorouse e ampliouse o vial.
As obras abranguen o tramo comprendido entre o punto quilométrico 0+810, no entronque co acceso ao instituto de Monteneme e ao lugar de Outeiro, completando a reurbanización integral da travesía, tanto no ámbito urbano como no rural.
Os traballos seguiron a mesma liña das fases anteriores, con ancheamento e pavimentación da plataforma, construción de beirarrúas, creación de zonas de aparcadoiro e dotación de servizos urbanos, incluíndo saneamento, abastecemento de auga e alumeado público con luminarias led.
O próximo paso administrativo, tras a finalización das obras, será a cesión do vial completo ao Concello.
Durante a visita á zona (na que participou tamen o edil de Obras, Luís Lamas), Formoso destacou que a obra de Sísamo "é un dos investimentos máis importantes por importe e dificultade administrativa" acometidos pola Deputación na rede provincial de estradas nos últimos anos.
“Esta obra culmina un investimento moi relevante nun vial clave para Carballo e dá resposta a unha demanda histórica da veciñanza de Sísamo, mellorando de forma notable a seguridade viaria, a mobilidade peonil e a calidade urbana”, sinalou.
O presidente provincial subliñou tamén que “a colaboración do Concello de Carballo e da veciñanza foi fundamental para sacar adiante unha actuación deste alcance”.
Formoso exemplificou a relevancia das obras e da revitalización da zona que supoñen coa “cantidade de vivendas construídas dende que comezamos a apostar por esta vía, en colaboración estreita co Concello”.
Tamén remarcou a “dificultade administrativa” que supuxo levala adiante e agradeceu o traballo de todas as persoas implicadas (nomeadamente, do vicepresidente provincial, Xosé Regueira) para que esta obra sexa unha realidade.
Pola súa banda, o alcalde, Daniel Pérez, afirmou que “esta obra é un claro exemplo do que debería ser a colaboración entre administracións”. Agradeceu tamén a “implicación da Deputación para que isto sexa hoxe unha realidade” e subliñou que o obxectivo principal da obra é “mellorar a vida da veciñanza de Sísamo actuando nunha vía que vertebra e dota de servizos a parroquia”.
Reurbanización da rúa Compostela
Valentín González, Mónica Rodríguez e Daniel Pérez supervisaron tamén as obras de reurbanización da rúa Compostela (DP-1914) no tramo comprendido entre a rotonda da Milagrosa e o cruce coas rúas Emilio González López e José María Castroviejo, que contan cun investimento de 204.470 euros.
O obxectivo da actuación é mellorar a accesibilidade e a calidade urbana desta vía, adaptándoa á normativa vixente e creando novos espazos de convivencia para a veciñanza.
A zona contará con beirarrúas máis amplas e novas zonas verdes na marxe dereita, que permitirán dispoñer de novos espazos de lecer.
A intervención incluirá tamén a renovación integral das redes de saneamento, pluviais, alumeado público e telecomunicacións.
Executarase a renovación completa da calzada e das beirarrúas, con novos acabados de formigón e baldosa de terrazo granallado. O novo firme da calzada será de zahorra artificial e capas asfálticas de alta calidade.
A actuación completarase coa colocación de nova sinalización horizontal e vertical, así como coa instalación de mobiliario urbano e elementos vexetais, entre os que destacan árbores, novas papeleiras e a substitución dos cubrecontedores.
Formoso destacou que as obras transformarán a rúa Compostela nun espazo máis accesible, seguro e amable para as persoas, mellorando ao mesmo tempo os servizos e a calidade urbana dunha das principais vías de Carballo.
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