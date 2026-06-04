Casi ochocientas empresas en Silleda: Arranca la 48ª Semana Verde de Galicia con la mayor cifra de expositores en diecinueve años

Comienza la edición número 48 de la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia en Silleda, desde hoy jueves y hasta el próximo domingo. Y lo hace alcanzando su mejor cifra de expositores directos de los últimos diecinueve años, estando presentes 793 empresas y entidades de seis países, un 4,6% más que el año pasado. A ellos se suman 423 firmas representadas, un 16,2% más, las cuales junto a las empresas presentes directamente proceden de 28 países. En cuanto a su superficie neta, asciende a 25.003 metros cuadrados (tres campos de fútbol), que sumados a los correspondientes a las actividades, son más de 75.500 brutos.

Más cifras

Y no se quedan aquí las cifras de récord, sino que la multisectorial registra nuevos hitos en sus salones de turismo y alimentación. Así, Turexpo Galicia llega a los 129 expositores, un 12% más que el año pasado, con 1.634 metros netos de superficie, casi un 1% mayor que en su mejor edición. Por su parte, Salimat Abanca alcanza 297 expositores, un 3,1% más que en 2025.

El certamen, según la organización, destacará una vez más por su gran diversidad. Así, no solo volverá a contar con sus salones de alimentación, turismo, caza, pesca y naturaleza y también belleza desde la pasada edición, sino que incluirá ganadería, bioenergía, pequeña maquinaria, herramienta, mobiliario o artesanía, entre muchos otros sectores. Una propuesta expositiva con un gran atractivo que también se traslada a su amplio programa, con actividades tanto para profesionales como para público general.

Acceso gratuito

Asimismo, los asistentes podrán acceder de forma gratuita por decimosexto año consecutivo. Solo se abonará el aparcamiento, con un módico precio de 3€ destinado un año más a incrementar la calidad del programa de actividades. De esta forma, volverá a destacar su programación, con más de 200 actividades distintas que serán auténticas experiencias. Muchas se repetirán a lo largo de la feria y habrá novedades.

Salimat Abanca será de nuevo punto de encuentro del sector alimentario y gastronómico. Sus Encuentros Internacionales de Compradores, organizados con el apoyo del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), permitirán a empresas reunirse con 31 importadores y distribuidores de 15 países, mientras que su área Alinova mostrará más de 50 innovaciones, algunas tan originales bombones de queso y vino o aceite infusionado con chocolate Dubái. Además, en su programa habrá numerosas catas, showcookings con reputados chefs, talleres de cocina, el concurso popular de tortilla española, el Encuentro de Creadores Digitales o conferencias sobre temas como 'El ahumadero como laboratorio: redes de sensores para el monitoreo continuo del secado-maduración y la reducción de HAPs en chorizo gallego'.

Turismo

Turexpo Galicia y Festur, celebradas con el respaldo de la Axencia Turismo de Galicia, sumarán una auténtica batería de empresas y entidades del sector turístico, entre las que destacan nuevas participaciones y también 50 concellos que promocionarán 66 fiestas gallegas de interés turístico, la mayor cifra de este evento. En su vertiente profesional se incluye su Encuentro de Creadores Digitales y destacará la Bolsa de Contratación Turística, con 32 turoperadores con presencia en 13 países que buscarán propuestas.

En cuanto a la feria de caza, pesca y naturaleza, Fecap Abanca, ofrece un interesante programa, con propuestas como una gran muestra de perros de caza con más de 500 ejemplaresde las mejores razas de Europa y Estados Unidos, monográficos de las razas Grifón Nivernais y también Beagle, Beagle-Harrier y Harrier, exhibiciones de cetrería y tiro con arco, un simulador, una exposición de trofeos de caza, numerosas demostraciones de montajes de mosca para pesca, exhibiciones de diferentes técnicas de lance con señuelos o la presentación del libro 'La mosca de salmón'.

Por su parte, en la segunda edición de Intermax Beauty Show destacará La gran batalla, una competición en la que participarán barberos y barberas de distintos puntos de España y Portugal en cuatro categorías y que repartirá más de 10.000 euros en premios. Se sumarán numerosos talleres de styling masculino y femenino con ocho multipremiados expertos en peluquería y estética, cuya realización o resultado será mostrado en un escenario con pasarela.

Actividades caninas y ecuestres

Las actividades caninas y ecuestres vuelven a ser otro de los atractivos del programa, pudiendo disfrutar en el caso de las primeras con competiciones de agilidad canina (agility), propuestas del Can de Palleiro o una exhibición de la Unidad Cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina. En las ecuestres se incluirá el XIII Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C de caballos árabes, un taller sobre 'Cuidados del poni' o un nuevo y sorprendente espectáculo, 'La leyenda del pájaro azul', con 25 animales en escena, entre ellos caballos, ponis, aves rapaces, perros checoslovacos y diversas especies exóticas, con números de doma en libertad que combinará la alta escuela con ejercicios tan arriesgados como la 'posta húngara'.

En el área ganadera destacarán las razas autóctonas de Galicia, con exposiciones y concursos morfológicos, una exhibición de doma de alta escuela con trabajos de riendas largas pie a tierra con caballos de Pura Razas Galega, o exhibiciones de 'aloitadores' que realizarán una rapa das bestas con yeguas de Pura Raza Galega. Asimismo, de otras razas, contará con una amplia muestra de ovino selecto. Se sumará la presentación de la Federación Española de Razas Minoritarias Porcinas (Ferampor), el XXVIII Monográfico de Ganado Porcino y numerosas jornadas técnicas, bajo títulos como 'Impulso a la digitalización y sostenibilidad en el sector agroganadero', 'Retos y oportunidades de la valorización energética en explotaciones ganaderas', 'El reto del trabajador en el agro gallego: oportunidades para el futuro del sector', 'Escuela de pastores' o 'Retos y situación actual de la producción de porcino con raza autóctona en sistemas semi extensivos en Galicia'.

Propuestas lúdicas

Se sumarán otras propuestas lúdicas de gran interés como talleres para los más pequeños, la XI Carrera Popular, el VII Open de Ajedrez, actividades multiaventura o shows de motor en los que regresa al recinto la versión más extrema del motocross, con cuatro pilotos internacionales y en los que se podrán ver saltos y acrobacias utilizando una rampa con la que alcanzarán 12 metros de altura.