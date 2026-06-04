La octava Feira da Sidra de A Estrada incluirá una macrobarra de ochenta metros a cubierto

La XIII Feira da Sidra calienta motores e incluirá una inmensa barra de 80 metros para dar cabida a los 24 lagares participantes de cinco países. La noticia llega después de divulgarse el nacimiento de Son de Lagar, la antesala musical que calentará motores en la noche del viernes para el evento sidrero del sábado 6 de junio, y de que la Asociación Maceira e Sidra diera a conocer que el Grolo de Ouro será para Sagardoaren Lurraldea.

Degustación y zona tranquila

De esta forma, el concejal de Promoción Económica de A Estrada, Óscar Durán, destacó que dicha barra de degustación estará en una gran carpa instalada en la Praza da Constitución y se organizará en dos turnos: de 12.00 a 15.00 horas y de 19.30 a 21.00. La plaza dispondrá de sombrillas y zonas habilitadas para degustar la sidra. Como novedad, se habilitará una zona tranquila en la alameda, junto a la fuente, destinada principalmente a personas mayores, familias, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida, con mesas y espacios de sombra.

La organización también ha ampliado la venta anticipada de vasos hasta el viernes debido a la demanda registrada. Además, este año habrá un puesto de venta directa de botellas de las sidras presentes en la degustación.

Formato de tardeo

Por último, se repetirá el formato de tardeo en la calle Serafín Pazo para mantener el ambiente festivo durante toda la jornada, con actividades entre las sesiones de degustación y hasta la medianoche. Para esta edición se han previsto 4.000 vasos de degustación y 5.000 litros de sidra, mil más que el año pasado.