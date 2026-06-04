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La digitalización llega al agua: Boqueixón podrá anticipar picos de demanda y mejorar la calidad

La conselleira Ángeles Vázquez destacó los 5 millones invertidos en municipios pequeños, 120.000 € en el boqueixonés

El plan, impulsado a través de Augas de Galicia, incluyó la instalación de 239 estaciones de monitorización gallegas

Ángeles Vázquez, segunda por la izquierda, en la potabilizadora digitalizada de Boqueixón

Ángeles Vázquez, segunda por la izquierda, en la potabilizadora digitalizada de Boqueixón / Xunta

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Marcos Manteiga Outeiro

Boqueixón

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, destacó el apoyo de la Xunta a los ayuntamientos para avanzar en la digitalización de la gestión del agua, gracias a una inversión cercana a los 5 millones de euros que benefició a 38 municipios de menos de 20.000 habitantes. Y lo hizo durante una visita al Ayuntamiento de Boqueixón, donde se invirtieron más de 120.000 euros en equipos de medición y en una plataforma digital.

A beneficio de 150.000 gallegos

Según explicaba la conselleira, esta iniciativa “beneficia a arredor de 150.000 galegos, que dispoñen dunha subministración de auga máis fiable e unha xestión máis eficaz" de este recurso “esencial e cada vez máis valioso”. La digitalización permite supervisar de forma continua las redes de abastecimiento, controlando en tiempo real la calidad del agua, el consumo energético y el funcionamiento de las instalaciones.

El plan, impulsado a través de Augas de Galicia, incluyó la instalación de 239 estaciones de monitorización y plataformas digitales capaces de procesar millones de datos al mes. Esto facilita la detección temprana de incidencias, la optimización de recursos, la reducción de pérdidas y una gestión más eficiente y sostenible.

Más calidad

Según Ángeles Vázquez, el proyecto contribuye “tanto a mellorar a calidade da auga nos fogares, xa que permite reaccionar con máis axilidade ante calquera risco no subministro, como a reducir cortes e avarías na rede”. Además, permite crear modelos predictivos para anticipar situaciones de riesgo, como picos de demanda o periodos de sequía. Más en detalle, un registro histórico de datos facilita la creación de modelos predictivos que ayuden a tomar decisiones más acertadas sobre la gestión del recurso. Asimismo, podrán preverse las situaciones de alta demanda estival o períodos de sequía, lo que permitirá activar medidas preventivas con antelación.

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En cuanto a la inversión concreta en Boqueixón, dicho equipamiento y la plataforma digital están mejorando la gestión del abastecimiento y facilitan el acceso a la información. Finalmente, Vázquez recordó que, aunque los sistemas de traída son de titularidad municipal, la Xunta colabora con las entidades locales mediante obras y apoyo técnico y económico para mejorar la calidad del servicio.

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