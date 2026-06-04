La digitalización llega al agua: Boqueixón podrá anticipar picos de demanda y mejorar la calidad

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, destacó el apoyo de la Xunta a los ayuntamientos para avanzar en la digitalización de la gestión del agua, gracias a una inversión cercana a los 5 millones de euros que benefició a 38 municipios de menos de 20.000 habitantes. Y lo hizo durante una visita al Ayuntamiento de Boqueixón, donde se invirtieron más de 120.000 euros en equipos de medición y en una plataforma digital.

A beneficio de 150.000 gallegos

Según explicaba la conselleira, esta iniciativa “beneficia a arredor de 150.000 galegos, que dispoñen dunha subministración de auga máis fiable e unha xestión máis eficaz" de este recurso “esencial e cada vez máis valioso”. La digitalización permite supervisar de forma continua las redes de abastecimiento, controlando en tiempo real la calidad del agua, el consumo energético y el funcionamiento de las instalaciones.

El plan, impulsado a través de Augas de Galicia, incluyó la instalación de 239 estaciones de monitorización y plataformas digitales capaces de procesar millones de datos al mes. Esto facilita la detección temprana de incidencias, la optimización de recursos, la reducción de pérdidas y una gestión más eficiente y sostenible.

Más calidad

Según Ángeles Vázquez, el proyecto contribuye “tanto a mellorar a calidade da auga nos fogares, xa que permite reaccionar con máis axilidade ante calquera risco no subministro, como a reducir cortes e avarías na rede”. Además, permite crear modelos predictivos para anticipar situaciones de riesgo, como picos de demanda o periodos de sequía. Más en detalle, un registro histórico de datos facilita la creación de modelos predictivos que ayuden a tomar decisiones más acertadas sobre la gestión del recurso. Asimismo, podrán preverse las situaciones de alta demanda estival o períodos de sequía, lo que permitirá activar medidas preventivas con antelación.

En cuanto a la inversión concreta en Boqueixón, dicho equipamiento y la plataforma digital están mejorando la gestión del abastecimiento y facilitan el acceso a la información. Finalmente, Vázquez recordó que, aunque los sistemas de traída son de titularidad municipal, la Xunta colabora con las entidades locales mediante obras y apoyo técnico y económico para mejorar la calidad del servicio.