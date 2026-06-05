Afundación convoca a voluntarios de Padrón y Dodro para limpiar el Sar

Voluntarios convocados por Afundación a través de su portal Actúa participarán este sábado por la mañana en una jornada de voluntariado ambiental en los municipios de Dodro y Padrón, retirando residuos en los meandros del río Sar. El punto de encuentro será en la EDAR padronesa, a la orilla del cauce fluvial, a las 10.00 horas.

Obra social

Plancton es el Plan de Conservación Territorial impulsado por la Obra Social de Abanca y, en esta ocasión, el objetivo es visibilizar que la llegada de residuos al mar comienza, en muchas ocasiones, río arriba. Desde la organización recuerdan que cerca del 80 % de los residuos marinos proceden del continente, mientras que solo un 20 % se debe a las actividades socioeconómicas desarrolladas en el mar.

De hecho, se trata de un plan multidisciplinar cuyo objetivo principal es fomentar la conservación y la sostenibilidad de las actividades socioeconómicas realizadas en el mar, especialmente en el área de influencia de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de ámbito marino de Galicia, Red Natura 2000, tratando de inculcar una conciencia sostenible en todos los sectores sociales, especialmente en el pesquero.

Objetivos

Entre sus objetivos destacan el de reducir la cantidad de residuos existentes en las zonas costeras y en el mar; sensibilizar al sector pesquero sobre prácticas sostenibles; aumentar el conocimiento sobre la biodiversidad de dicha Red Natura 2000; capacitar al sector pesquero en sostenibilidad económica dentro de sus negocios; integrar la igualdad y la sostenibilidad en el proyecto; y aumentar el conocimiento de la Agenda 2030, en especial sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ligados al proyecto.

Las tareas de limpieza comenzarán a las 10.00 de la mañana y finalizarán alrededor de las 14.00, una vez concluida la clasificación y el pesaje de los residuos retirados de los meandros. Esta actividad contará con la colaboración de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que participó activamente en las tareas previas de planificación de la actividad junto con la dirección técnica del proyecto Plancton, así como de los ayuntamientos de Dodro y Padrón, haciéndose este último cargo de la gestión final de los residuos retirados a lo largo de la jornada.