Arca celebra o Corpus entre polbo, música e peregrinos no corazón do Camiño Francés
As festas da parroquia do Pino desenvolveranse do 5 ao 7 de xuño cun programa que combina tradición relixiosa, verbenas, actividades infantís e a popular Feira do Polbo
Arca, capital municipal do Concello do Pino e punto de partida da última etapa do Camiño Francés, prepárase para vivir esta fin de semana as súas tradicionais festas do Corpus Christi. A celebración, que terá lugar entre os días 5 e 7 de xuño, combinará actos relixiosos, música, gastronomía e actividades para todas as idades nun enclave que recibe cada ano milleiros e milleiros de miles de peregrinos.
As celebracións comezarán este venres 5 de xuño coa tradicional Feira do Polbo, que arrancará ás 20.30 horas. A xornada rematará cunha verbena amenizada polas orquestras Finisterre e Miramar.
As celebracións de mañá sábado 6 comezarán coa alborada e pasarrúas da Banda de Música de Arca ás 10.30 horas. Ás 13.30 horas celebrarase a misa solemne acompañada polo Coro de Arca e, a continuación, sesión vermú coa orquestra Salsarena. Pola tarde, a partir das 17.00 horas, terá lugar a Festa do Neno, mentres que a verbena nocturna contará coa actuación de Salsarena e do grupo Aché.
O domingo 7, día grande da celebración, comezará cunha salva de bombas ás 9.00 horas e un novo pasarrúas da Banda de Música de Arca. Ás 12.00 horas sairá a procesión desde O Pedrouzo ata a igrexa parroquial e, acto seguido, celebrarase a misa solemne acompañada polo Coro de Arca. A sesión de baile correrá a cargo do dúo Óbice e, xa pola tarde, a Banda de Música de Arca ofrecerá un concerto a partir das 19.30 horas.
Pegada xacobea
As festas do Corpus constitúen unha das citas máis destacadas do calendario local e representan tamén unha oportunidade para mostrar aos milleiros de visitantes que atravesan a localidade cada ano a riqueza cultural e festiva dunha parroquia intimamente ligada ao fenómeno da peregrinación a Compostela.
A pegada xacobea está, en efecto, moi presente nesta parroquia, situada a pouco máis de vinte quilómetros de Santiago. Segundo os últimos datos da Oficina do Peregrino, máis de 70.000 camiñantes xa pasaron por Arca no que vai de 2026 seguindo o Camiño Francés, a ruta xacobea máis concorrida. O pasado ano foron máis de 242.000 os peregrinos que atravesaron este núcleo antes de completar a súa viaxe na Praza do Obradoiro.
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