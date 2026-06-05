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Entre barro, flores e macramé: así 'remocean' 342 maiores de Carballo

A biblioteca municipal acolle unha exposición dos traballos que realizaron dende outubro

Participaron tamén en talleres de estimulación cognitiva e memoria, relaxación e estiramentos, ximnasia e mobilidade

O alcalde, Daniel Pérez, na inauguración da mostra, na biblioteca municipal.

O alcalde, Daniel Pérez, na inauguración da mostra, na biblioteca municipal. / Cedida

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Suso Souto

Carballo

A biblioteca municipal Rego da Balsa, de Carballo, é estes días un escaparate do talento, o esforzo e a creatividade das persoas maiores do concello. Unha exposición reúne unha variada selección de pezas realizadas polo alumnado que participou nas actividades lúdico-formativas do programa Remocea, impartidas entre outubro e maio.

Á apertura da mostra acudiron o alcalde, Daniel Pérez, e a concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, que puideron comprobar de primeira man a calidade das obras expostas e charlar cos participantes e coa monitora do curso.

O acto contou cunha ampla representación das persoas participantes nos talleres realizados nas parroquias de Carballo, Verdillo, Aldemunde, Razo, Cances, Oza, Ardaña e Noicela.

A monitora encargada de guiar a visita explicou polo miúdo o plan de traballo seguido ao longo destes meses, estruturado para fomentar o envellecemento activo, a socialización e a aprendizaxe de novas habilidades.

Os obxectos que se poden ver na biblioteca foron elaborados nos cursos de floraría, decoración de Nadal, barro e modelado, macramé e labores de artesanía.

O programa completouse ademais con módulos de estimulación cognitiva e memoria, relaxación e estiramentos, ximnasia e mobilidade e as sesións de baile e pandeireta.

A exposición pode visitarse na biblioteca municipal ata mediados deste mes.

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En total, 342 persoas participaron nestas actividades, que se suman ás 157 dos talleres de smartphone e ás 700 do programa de exercicio físico para maiores.

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