La comunidad educativa de A Estrada exige más docentes, infraestructuras y planificación para la enseñanza pública

La comunidad educativa de A Estrada llevó al pleno, al amparo del Reglamento de Participación Ciudadana, y en el marco del debate de una moción sobre el IES Manuel García Barros, una radiografía de la situación actual de la enseñanza pública en el municipio para formular sus principales demandas: más docentes, mejores infraestructuras y planificación de la escolarización.

La intervención la realizaba una madre en nombre de un grupo formado por familias, alumnado y profesorado de los nueve centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de A Estrada, que continúan trabajando de forma conjunta tras la multitudinaria movilización en favor de la enseñanza pública del pasado 6 de mayo.

Necesidad de mejorar

La comunidad educativa considera que la situación de la enseñanza pública en A Estrada "necesita mellorar" e identifica las tres prioridades fundamentales antes citadas: el refuerzo del personal docente y especialista para atender adecuadamente la diversidad del alumnado, la mejora de las infraestructuras educativas y una planificación más racional de la escolarización que contribuya a un mayor equilibrio entre los distintos centros del municipio.

Durante la intervención, se expusieron ejemplos concretos de las dificultades que afrontan los centros de A Estrada, entre ellas la insuficiencia de profesorado de apoyo y especialistas, la existencia de centros con ratios elevadas, las necesidades de mantenimiento y actualización de las instalaciones educativas y los desequilibrios provocados por la evolución de la matrícula y por la actual distribución del alumnado.

Cuadro docente

La comunidad educativa señala que la necesidad más urgente detectada en los centros de cara al próximo curso 2026-2027 es la dotación de personal docente y especialista suficiente para atender adecuadamente las necesidades del alumnado. Con este objetivo, defenderá que los nueve centros educativos del municipio coordinen durante los meses de junio y julio una petición común de personal ante la Xefatura Territorial de la Consellería de Educación, basada en las necesidades reales de los centros locales.

Compromiso del alcalde

En este sentido, el alcalde de A Estrada se comprometió, ya en una reunión previa, a apoyar y defender ante la Xefatura Territorial las necesidades de personal que sean formuladas de manera conjunta por los centros educativos del municipio. Familias, profesorado y alumnado consideran que la colaboración entre la administración local y la comunidad educativa es fundamental para garantizar una educación pública de calidad y responder a las necesidades actuales y futuras del alumnado de A Estrada.