Condenan con cuatro años y diez meses de prisión a un hombre por una agresión sexual en Ordes
La Audiencia Provincial de A Coruña impone al acusado, además de la pena de cárcel, una indemnización de 15.000 euros a la víctima
Agencias
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre a cuatro años y diez meses de prisión por un delito de agresión sexual cometido en 2022 en Ordes.
La sentencia del 1 de junio, divulgada este viernes, también le impone el pago de una indemnización de 15.000 euros a la víctima.
Según recoge la resolución judicial, la noche de los hechos el acusado y la joven abandonaron un local de ocio nocturno y se dirigieron a una zona próxima, donde se produjeron actos de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima.
La Audiencia considera probado que la mujer expresó de manera clara y reiterada su negativa, por lo que descartan la alegación del acusado de que había sido consentido.
Los magistrados sostienen que la carga probatoria existente, entre la que se encuentra la declaración de la víctima, calificada como objetiva y creíble, y los informes forenses, es más que suficiente para atribuir al acusado la autoría de los hechos.
La sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
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