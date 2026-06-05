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ZAS

Feirauto reunirá en Baio máis de cen vehículos de ocasión, seminovos e eléctricos

Os compradores serán agasallados cun cheque de 200 € para combustible

Presentación da 57ª edición de Feirauto na praza do Concello de Zas.

Presentación da 57ª edición de Feirauto na praza do Concello de Zas. / J. M. R.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

A Casa do Concello de Zas acolleu a presentación oficial da 57ª edición de Feirauto, un dos eventos máis consolidados do calendario local vinculado ao sector da automoción.

O acto contou coa participación do alcalde, Manuel Muíño, que estivo acompañado por representantes dos tres talleres participantes nesta edición: Talleres Manuel Montes, Talleres J. Lema e Automóviles Celmar, poñendo de manifesto a colaboración entre o tecido empresarial e a administración local para o impulso desta iniciativa.

Durante a súa intervención, o rexedor destacou a importancia de Feirauto "como motor dinamizador da economía local e como punto de encontro para profesionais e veciñanza". Subliñou ademais, a traxectoria do evento, que acada xa a súa quincuaxésimo sétima edición, consolidándose como unha cita de referencia na comarca".

Escaparate de novidades

Pola súa banda, os representantes dos talleres participantes coincidiron en sinalar o valor da feira como escaparate para dar a coñecer os seus servizos, así como para achegar ao público as últimas novidades do sector da automoción.

Unha das novidades deste ano será a presenza de vehículos seminovos 100% eléctricos, ademáis de coches industriais, utilitarios, SUV,… Ademáis todos os coches que se vendan durante a feira levarán un cheque de 200 euros para combustible.

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A feira celebrarase os días 12, 13 e 14 de xuño na praza Jorge Mira Pérez de Baio, onde haberá unha exposición de máis de 100 vehículos de ocasión e seminovos listos para a súa entrega. A organización prevé que Feirauto volva reunir un numeroso público, reafirmando o seu papel como evento clave na axenda da comarca.

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