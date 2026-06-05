ZAS
Feirauto reunirá en Baio máis de cen vehículos de ocasión, seminovos e eléctricos
Os compradores serán agasallados cun cheque de 200 € para combustible
A Casa do Concello de Zas acolleu a presentación oficial da 57ª edición de Feirauto, un dos eventos máis consolidados do calendario local vinculado ao sector da automoción.
O acto contou coa participación do alcalde, Manuel Muíño, que estivo acompañado por representantes dos tres talleres participantes nesta edición: Talleres Manuel Montes, Talleres J. Lema e Automóviles Celmar, poñendo de manifesto a colaboración entre o tecido empresarial e a administración local para o impulso desta iniciativa.
Durante a súa intervención, o rexedor destacou a importancia de Feirauto "como motor dinamizador da economía local e como punto de encontro para profesionais e veciñanza". Subliñou ademais, a traxectoria do evento, que acada xa a súa quincuaxésimo sétima edición, consolidándose como unha cita de referencia na comarca".
Escaparate de novidades
Pola súa banda, os representantes dos talleres participantes coincidiron en sinalar o valor da feira como escaparate para dar a coñecer os seus servizos, así como para achegar ao público as últimas novidades do sector da automoción.
Unha das novidades deste ano será a presenza de vehículos seminovos 100% eléctricos, ademáis de coches industriais, utilitarios, SUV,… Ademáis todos os coches que se vendan durante a feira levarán un cheque de 200 euros para combustible.
A feira celebrarase os días 12, 13 e 14 de xuño na praza Jorge Mira Pérez de Baio, onde haberá unha exposición de máis de 100 vehículos de ocasión e seminovos listos para a súa entrega. A organización prevé que Feirauto volva reunir un numeroso público, reafirmando o seu papel como evento clave na axenda da comarca.
- El pueblo gallego que se cubrirá de flores este fin de semana: ideal para recorrer a pie y con una fiesta de Interés Turístico Internacional
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- La compostelana Televés lanza una nueva generación de antenas preparada para la televisión del futuro y las redes 5G
- Santiago estrena una nueva conexión con Andalucía con el primer vuelo directo a Jerez de la Frontera
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- Atropello en Rosalía de Castro: dos personas heridas cuando cruzaban la calle
- Las consecuencias de los errores de selectividad: la Xunta da un paso al frente y quiere formar parte del comité organizador para 2028
- Más de 200 joyas del British Museum llegan al Gaiás con ‘Voces del Pacífico’