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Cuidado de colmenas y ayudas en la Mostra Galega de Apicultura que llegará al multiusos de Arzúa el día 13

Se hablará de la Política Agraria Común, nutrición y etiquetaje con expertos y diputadas

Habrá un espacio para la chavalada, y acudirán proveedores de material apícola

Imagen de archivo de las primeras Xornadas de Formación e Divulgación Apícola

Imagen de archivo de las primeras Xornadas de Formación e Divulgación Apícola / AGA

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Marcos Manteiga Outeiro

Arzúa

La Asociación Galega de Apicultura (AGA), en colaboración con el Centro de Divulgación do Queixo e do Mel, Concello de Arzúa, Arzúa Turismo y la Diputación de A Coruña, organiza la 41 Mostra Galega de Apicultura, que llegará el 13 de junio al Mercado Centro Multiusos Terra do Queixo, de Arzúa, con varias ponencias.

Nutrición

Así, de 10.30-11.30 horas se hablará de 'O Equilibrio nutricional nas colmeas', charla a cargo del veterinarior Javier Fontaiña Costa. Entre las 11.30 y las 12.30 horas llegará 'Como ver a saúde das miñas colmeas revisando a biqueira e o seu interior', con Rafa Blanc, de Laboratorios Biopic; de 12.30 a 13.00 horas, 'As vindeiras solicitudes da PAC', por Cristina Fraga, gestora de la citada Política Agraria Común; de 13.00 a 14.00 horas, llegará el acto Xuntanza coas actuais persoas beneficiarias da PAC, en el que Cristina Fraga entregará la documentación necesaria, incluyendo el pago de sus servicios.

El evento seguirá a las 14.00 horas, con un Xantar abelleiro. De 16.00 a 17.00 horas, charla 'Como Mercosur afecta ás persoas apicultoras', por Ana Miranda, eurodiputada del BNG, y Ariadna Fernández, diputada del BNG en el Parlamento de Galicia. Por último, entre las 17.00 y 18.00 horas, última conferencia: 'Cando a etiqueta fala claro: o valor da contraetiqueta de Mel de Galicia', por Esther Ordóñez, presidenta de la IXP.

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Conciliación

Desde la organización recuerdan que "haberá un espazo para deixar os cativo, o Espazo abelliñas obreiras, durante toda a xornada". Además, estarán presentes "unha gran variedade de proveedores de material apícola e postos moi variados, desta volta cunha boa representación do sector da castaña galega, producción primaria, e os habituais queixos de Arzúa e meles 5 estrelas ou un interesante posto de demostración de localización de niños de velutina con chips de seguemento e drons". Los interesados en recabar más información pueden dirigirse a la Asociación Galega de Apicultura, llamando a los números 981630694 o 676000893, además de facilitarse un email (formacion@apiculturagalega.gal)

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