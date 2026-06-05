Cuidado de colmenas y ayudas en la Mostra Galega de Apicultura que llegará al multiusos de Arzúa el día 13

La Asociación Galega de Apicultura (AGA), en colaboración con el Centro de Divulgación do Queixo e do Mel, Concello de Arzúa, Arzúa Turismo y la Diputación de A Coruña, organiza la 41 Mostra Galega de Apicultura, que llegará el 13 de junio al Mercado Centro Multiusos Terra do Queixo, de Arzúa, con varias ponencias.

Nutrición

Así, de 10.30-11.30 horas se hablará de 'O Equilibrio nutricional nas colmeas', charla a cargo del veterinarior Javier Fontaiña Costa. Entre las 11.30 y las 12.30 horas llegará 'Como ver a saúde das miñas colmeas revisando a biqueira e o seu interior', con Rafa Blanc, de Laboratorios Biopic; de 12.30 a 13.00 horas, 'As vindeiras solicitudes da PAC', por Cristina Fraga, gestora de la citada Política Agraria Común; de 13.00 a 14.00 horas, llegará el acto Xuntanza coas actuais persoas beneficiarias da PAC, en el que Cristina Fraga entregará la documentación necesaria, incluyendo el pago de sus servicios.

El evento seguirá a las 14.00 horas, con un Xantar abelleiro. De 16.00 a 17.00 horas, charla 'Como Mercosur afecta ás persoas apicultoras', por Ana Miranda, eurodiputada del BNG, y Ariadna Fernández, diputada del BNG en el Parlamento de Galicia. Por último, entre las 17.00 y 18.00 horas, última conferencia: 'Cando a etiqueta fala claro: o valor da contraetiqueta de Mel de Galicia', por Esther Ordóñez, presidenta de la IXP.

Conciliación

Desde la organización recuerdan que "haberá un espazo para deixar os cativo, o Espazo abelliñas obreiras, durante toda a xornada". Además, estarán presentes "unha gran variedade de proveedores de material apícola e postos moi variados, desta volta cunha boa representación do sector da castaña galega, producción primaria, e os habituais queixos de Arzúa e meles 5 estrelas ou un interesante posto de demostración de localización de niños de velutina con chips de seguemento e drons". Los interesados en recabar más información pueden dirigirse a la Asociación Galega de Apicultura, llamando a los números 981630694 o 676000893, además de facilitarse un email (formacion@apiculturagalega.gal)