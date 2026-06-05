Cinco grupos de Portugal, Valladolid y Vedra participarán en el Festival de Folclore Vila de Negreira este sábado

Vuelve a la capital barcalesa el Festival Internacional de Folclore Vila de Negreira 2026, incluyendo la participación de grupos de Portugal, Valladolid y Vedra en esta edición, a celebrar este sábado en el Parque do Coto, a partir de las 20.30 horas.

Nueva agrupación

Así, en esta edición organizada por la Asociación Cultural e Folclórica Veiga do Cotón junto con el Ayuntamiento de Negreira se suma una nueva agrupación, la EMBT de la AC San Campio de Vedra. En total, se contará con la participación de cinco grupos que serán, aparte del mencionado, la Escola de baile EMBT Veiga do Cotón de Negreira, Grupo de Danças e Cantares de Serzedo, Portugal; Agrupación Tradicional Virgen de los Aguadores, Valladolid y Rancho Folklórico do C. P. T. de Areihno, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, Portugal.

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Previamente, a las 19.30 horas, tendrá lugar la recepción oficial de los grupos frente al ayuntamiento, en la Rúa do Carmen. Será abierta al público y, posteriormente, se realizará un pasacalles hasta el Parque do Coto para dar comienzo al festival.