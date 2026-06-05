La Xunta defiende la evaluación rigurosa de la planta de residuos en Cacheiras ante las quejas vecinales
La directora xeral de Calidade Ambiental destaca que el informe de impacto ambiental de la planta de Teo fue favorable y sin alegaciones
Los residentes han creado una plataforma por el previsible aumento del ruido, tráfico de camiones y polvo en suspensión delante de sus casas
Marcos Manteiga-E. P.
La directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, asegura que respeta las "inquietudes vecinales" por el proyecto de implantación de una planta de valorización de residuos de construcción y demolición en Cacheiras, Teo, pero ha destacado que la Xunta realizó una evaluación "rigurosa" hasta el momento. El conflicto estallaba ante la proximidad de viviendas, el tránsito de camiones que implicará, ruidos y polvo en suspensión, según la plataforma de afectados.
Comisión parlamentaria
En comisión parlamentaria, Echevarría ha contestado a una pregunta sobre este asunto del diputado del PSdeG Aitor Bouza, quien ha constatado que los vecinos "tuvieron que agruparse" para mostrar su rechazo a la ubicación del proyecto y que "vivían muchísimo mejor sin la planta y sin tener que estar reivindicando algo que la Xunta tenía que estar garantizando". "Esa planta es una bomba absoluta en ese lugar para todos esos vecinos", ha advertido.
Asimismo, la directora xeral ha recordado las distintas fases en la tramitación, desde la entrada del expediente el 17 de abril de 2024 hasta la resolución del informe de impacto ambiental favorable, a finales del pasado año. "Fue evaluado ambientalmente siguiendo rigurosamente la norma sin que se recibiese alegación alguna por parte de la ciudadanía", ha resaltado. Ahora, a la empresa Midón "se le ha pedido documentación" y "está siendo analizada por los servicios técnicos correspondientes", según Echevarría.
Recepción
De forma paralela, y ante la "preocupación y movilización" de los vecinos, el pasado 24 de abril fueron recibidos en la Consellería de Medio Ambiente y se les explicaron los mecanismos de participación.
En consecuencia, según ha dicho, en la actualidad está requiriéndose a los vecinos que pidieron ser tenidos en cuenta como parte interesada que acrediten esa condición, que comporta tener acceso al expediente, la posibilidad de presentar alegaciones y presentar documentación, así como recibir notificaciones sobre el expediente. "En ese punto nos encontramos", ha concluido la dirigente autonómica.
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