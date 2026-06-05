La terraza con vistas al Atlántico y atardeceres de postal: así es este rincón secreto a menos de una hora de Santiago

Junio avanza y, con él, las horas de sol para estirar los días al máximo. Un canto de sirena al que muchos responden el fin de semana, cuando se abandona el material de trabajo en un rincón y se trazan proyectos para disfrutar del tiempo de ocio hasta que llegue el lunes.

Un plan perfecto para muchos es reunirse a tomar algo en una terraza bonita, a poder ser con una buena vista y con una carta que permita tanto beber como entretener el estómago. En Sanxenxo, en una escapada de menos de una hora desde Santiago, se oculta el rincón perfecto para conseguirlo: la Terraza Corsario, que se abre sobre la playa de Foxos para enamorar con sus cócteles, su famosa empanada de millo y unos atardeceres de postal que los clientes califican como "impresionantes".

Así es la Terraza Corsario, un templo de comida a la brasa asomado al Atlántico

La Terraza Corsario es uno de los secretos mejor guardados de las Rías Baixas. Está ubicado en un coqueto jardín bordeado por un muro de piedra, que cuelga sobre el sobrecogedor océano y el arenal de Foxos.

Empieza a anochecer en la Terraza Corsario, en Sanxenxo. / Terraza Corsario

Aunque el establecimiento también dispone de una terraza cubierta, son las mesas exteriores las que se llevan todo el protagonismo cuando empieza el buen tiempo. Lo más recomendable es sentarse en ellas con la caída de la tarde, cuando el sol comienza a sumergirse en el mar y el cielo se tiñe de los rojos y los naranjas del ocaso, ofreciendo una imagen de postal ante la que es difícil no sacar el móvil.

Precisamente para ello, este local con vistas cerca de Compostela cuenta con un amplio columpio junto al muro, perfecto para inmortalizar el momento con un selfie y captar, a las espaldas, la vívida puesta de sol. Cuando el astro se despide del todo, son las guirnaldas de luces las que toman el relevo, sustituyéndolo por un fulgor tenue que acompaña las últimas copas del día.

El columpio para sacarse fotos en la Terraza Corsario (Sanxenxo). / Instagram/@terraza_corsario

Se puede ir solo a tomar algo, como una cerveza o uno de sus cócteles de sabores tropicales, pero también a disfrutar de un menú en el que destaca la carne y el pescado a la brasa. El churrasco de cerdo es uno de los más aclamados, así como las sardinas, los calamares y una lubina que se ha ganado su propio espacio en las redes, donde algunos creadores de contenido han querido compartir con sus seguidores esta terraza oculta desde la que ver el atardecer.

"El local con mejores vistas que conozco"

Belén Gómez, conocida en Instagram como @belen_gr7, es una de esas influencers que ha visitado recientemente el chiringuito de Sanxenxo. Allí disfrutó de una comida hace unas semanas, con entrante, principal y una bebida a modo de postre en el jardín exterior.

La joven destacó la panorámica que se observa desde la cafetería, que cuenta tanto con mesas tradicionales como con bancos orientados al océano. "Es el local con mejores vistas que conozco. En verano organizan múltiples conciertos y eventos", explicó la creadora de contenido, que pidió una ensalada con "tomate cherry, salmón y queso feta" y unos calamares "superricos, en el punto perfecto".

Lo que más le gustó, sin embargo, fue el principal de pescado. "Mi plato favorito fue la lubina a la brasa, con un sabor increíble y acompañada de patata cocida y ensalada", indicó Gómez. No le pudo decir que no al postre, en el que se decantó por uno de los cócteles del establecimiento. "Escogimos el mojito de fresa y el daiquiri de mango. Muy fresquitos y perfectos para tomar a media tarde", aseguró como despedida del vídeo.

Para no perderse las citas de música en directo que menciona la influencer, el local recomienda estar pendiente de sus redes sociales. Si los conciertos no son una prioridad, entonces cualquier día es bueno para acercarse a esta terraza: el establecimiento está abierto de lunes a domingo, en horario continuo desde las 12.00 horas hasta la medianoche.