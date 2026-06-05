Programa de actividades en Touro como enclave privilegiado para el eclipse solar
Para el 14 de junio habrá un taller formativo y el 11 de julio una actividad de iniciación de observación del cielo
Ya el 12 de agosto la observación tendrá como marco en Miradoiro de San Sebastián, incluyendo gafas y música
El Concello de Touro va a ser uno de los enclaves privilegiados para observar el eclipse de sol previsto el próximo 12 de agosto, y desde la administración local han preparado un programa divulgativo por este evento astronómico, para el que es necesario reservar plaza llamando al 981 504 029.
Convocatorias
Así, el domingo 14 de junio llegará el taller formativo Observación da eclipse e iniciación ao ceo nocturno, en la casa de la cultura local de 18.00 a 20.00 horas. El 11 de julio está programada una Iniciación á observación do ceo, apta para toda la familia y que tendrá como marco el Miradoiro de San Sebastián, de 22.45 a 00.30 horas. Y por fin, el día del evento habrá una observación desde el citado mirador de 19.00 a 21.30 horas, entregándose lentes de protección. Además, amenizará la velada el grupo Andhrea & The Black Cats.
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