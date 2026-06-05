La primera residencia de Valga incluye una unidad pionera para investigar el ictus

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, destacó el impulso y perseverancia del alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, quien, de la mano de la iniciativa privada y con la colaboración de la Xunta, dotará al municipio de una residencia de mayores de vanguardia con 150 plazas. Contará, además, con una unidad pionera para la formación y la investigación en la recuperación de ictus, y marcan el previsible comienzo de obras para este año.

Pionero en Galicia

En concreto, en el acto también participó Óscar Neira, consejero delegado de la empresa Serge Lucense, que será la encargada de desarrollar el proyecto. Y lo hará asegurando que "vai ser pioneiro en Galicia”, y elevando el futuro centro a “polo de innovación para Valga e para Galicia”, con aulas de formación y cursos, entre otras iniciativas. La inversión rondará los 10 o 12 millones. Además, Neira se refería a que “en cada unidade, que contará con habitacións, zona de comedor e sala de estar, convivirán un máximo de 25 ou 30 usuarios para fomentar o benestar e confort dos usuarios. Ademais, algunhas destas unidades terán usos específicos, coma a de psicoxeriatría, para perfís especiais de xente con demencias ou alzheimer, que requiren doutro tipo de coidados”, explica la misma fuente.

Recreación virtual de la futura residencia a emplazar en Valga / Concello

Así lo concretaban en el acto de presentación de este proyecto, que se desarrollará en una parcela de más de 8.000 metros cuadrados situada en el lugar de A Gándara. A su vez, García hizo hincapié en el novedoso carácter de la actuación, ya que contempla la citada unidad pionera para la formación y la investigación en la recuperación de ictus en colaboración con las universidades gallegas. La nueva residencia, que será la primera de la que disponga Valga, incluirá, entre otros servicios, módulos de convivencia de geriatría. También dispondrá de un área de servicios sanitarios y de amplias zonas ajardinadas.

Dónde y cómo

La conselleira señaló que la Xunta trabaja para que las personas mayores puedan elegir dónde y cómo quieren pasar esta etapa de sus vidas, que de manera mayoritaria es en sus casas y en su entorno. Al respecto, explicó que para atender a esta preferencia, el Ejecutivo autonómico impulsó medidas pioneras como el Bono Coidado no Fogar, que reciben ya casi 40.000 gallegos.

En esta línea, Fabiola García también destacó la subida de la financiación de la Xunta al Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) que gestionan los ayuntamientos. Este incremento es posible tras un acuerdo histórico con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que en el caso de Valga supondrá un incremento extra de casi 600.000 euros, sumando 1,9 millones de euros en tres años.

Más plazas

Además, la conselleira explicó que para aquellas personas mayores que precisan de otro tipo de cuidados, más especializados, el Gobierno gallego está ampliando la oferta de plazas residencias. A este objetivo responde el nuevo plan de residencias, que permitirá construir 24 nuevos centros en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes; el impulso de 3.500 nuevas plazas residenciales sostenidas con fondos públicos hasta 2028 o la implantación de un nuevo modelo de cuidados centrado en las personas y en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Hay que recordar que el Concello de Teo también anunciaba la licitación de las obras de acondicionamiento del local que albergará el futuro centro de día del municipio, situado en Montouto, por un importe de 646.736,4 euros. En este caso, el edificio cuenta con una superficie útil de 829,40 metros cuadrados, de los cuales 532,62 se dedicarán al servicio del centro de día y los 296,78 restantes se reservarán para una posible ampliación que pueda tener lugar en el futuro.